Scaloni habló de la vuelta de Messi y sobre quién reemplazará a Dibu Martínez

El entrenador argentino se refirió al regreso de Lionel Messi y a las bajas en el plantel albiceleste, y a las complicaciones que pueden generar las inclemencias climáticas en Miami.

“Leo está bien, ha jugado varios partidos antes de venir con nosotros y es lo que necesitaba: sumar minutos. Antes de la anterior convocatoria habíamos hablado y la decisión era que no venga porque precisaba jugar. Ahora está en condiciones, está bien. Será parte del equipo", aseguró Scaloni.

Mientras que también habló de las bajas para esta doble jornada de Eliminatorias: "Es una fecha muy difícil la convocatoria. Muchos imponderables como el viaje, traslado, cómo venía el jugador, logramos que llegue Buonanotte ante la lesión de Garnacho rápidamente, traer jugadores de Europa es difícil. Los clubes están fuera de reglamento y es difícil traerlos para llegar a jugar".

"Tenemos que aprovechar los jugadores en el fútbol argentino, que son válidos, como Soler que lo veníamos siguiendo e hizo un buen Juegos Olímpicos. Después ir viendo dependiendo de lo que pase el primer partido, por ahora estamos bien, numéricamente estamos bien, no necesitamos más. Tenemos dos o tres tocados poder recuperarlos para el primero y sino para el segundo", completó.

Por su parte, habló complicaciones logística por el huracán Milton y para ingresar a Venezuela por las trabas diplomáticas: "Había pedido viajar hoy y no se pudo, nos denegaron el viaje. Vamos a viajar mañana si el tiempo lo permite. Esperamos entrenar mañana a la mañana y después salimos. A la tarde nos vamos, no tenemos más información que esa".

"No se puede despejar, va a ser difícil al otro día llegar porque no se puede ir directo a Maturín. Tenemos que hacer escala porque no permiten aterrizar desde suelo americano directamente a Venezuela. Son cosas que no dependen de nosotros, hemos tenido mala suerte con esto. Lo más importante es la salud de la gente y de todos nosotros que estamos acá también", explicó.

Quién reemplazará a Dibu

Scaloni habló en particular de la ausencia por suspensión de Emiliano "Dibu" Martínez, que no podrá estar por la suspensión de dos fechas que le aplicó la FIFA.

"Emiliano siempre que ha jugado ha jugado ha sido importante, es una baja de peso", apuntó y no confirmó quien será el arquero titular en lugar del suspendido marplatense.

"Nosotros, más allá como que dije antes de que nos gustaría contar con todos, sabemos que el que le toque jugar, que todavía no sabemos porque faltan dos días para el partido, hará lo mejor y tiene el nivel para estar. Son arqueros de nivel de Selección, de fútbol importante. Nos gustaría tener a Emiliano, es lógico, pero el que ataje será bien recibido y está acá por mérito propio", dijo.

Mientras que el DT ahondó sobre lo importante que es que sus jugadores puedan estar disponibles y que si son suspendidos que sea por algo que "valga la pena". "Él ya se ha expresado y ha estado bien, muy justo lo que ha dicho. Creo que son cosas, que ya dijo él, esperemos que no vuelvan a pasar. Sobre todo porque el equipo no se puede permitir no tener a Dibu, a (Cuti) Romero. Son jugadores importantes y el equipo no se lo puede permitir."

"Más allá de que podemos estar de acuerdo o no con la sanción, en mi caso no estoy de acuerdo con la sanción. Lógicamente son cosas como entrenador que no me gusta perder a jugadores y tenemos que hacer hincapié en eso. Si un jugador es amonestado o expulsado, que valga la pena, que sea por algo del partido en sí", completó.