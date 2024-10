Se confirmó la lesión de Marcos Acuña: ¿Llega a las semis de la Copa Libertadores?

Acuña sintió una molestia a los 30 minutos del primer tiempo y continuó en cancha, aunque no salió a jugar la segunda etapa. En las últimas horas, los estudios médicos confirmaron que padece una distensión en el isquiotibial izquierdo, lo que encendió las alarmas en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Al no haber sido un desgarro, en River confían en que se recuperará a tiempo para la revancha ante Atlético Mineiro, prevista para el 30 de octubre. El lateral izquierdo, que no será arriesgado en la Liga Profesional, quedó desafectado de la Selección Argentina y no estará en la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Desde su llegada por pedido de Gallardo, Acuña se convirtió en una pieza importante para River. De hecho, fue titular en la mayoría de los encuentros y sólo tuvo descanso en el Superclásico frente a Boca. Aquella vez fue reemplazado por Enzo Díaz, una alternativa a la que Gallardo podría recurrir en el choque de ida ante Atlético Mineiro en Brasil.

Por su parte, Bustos sufrió un desgarro en su pierna derecha y también será evaluado en los próximos días para determinar si podrá estar presente. El lateral derecho sumó varios minutos en cancha desde su llegada en el último mercado de pases. Su lugar podría ser ocupado por Milton Casco, uno de los nombres más experimentados del plantel.

marcosacuñariver2.jpg Marcos Acuña es una de las incógnitas de Gallardo para los partidos ante Atlético Mineiro.

¿Y Pezzella? En este caso, la situación es distinta y genera optimismo en Gallardo y compañía. El marcador central, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, debió salir del campo tras un golpe sufrido al disputar la pelota con Mateo Pellegrino. Los estudios médicos confirmaron sufrió una microfractura en un hueso pequeño en la zona detrás de su oído izquierdo.

A pesar de la lesión, Pezzella viajará con la Scaloneta para jugar los partidos ante Venezuela y Bolivia, aunque lo haría con una máscara protectora.

El próximo viernes, el Millonario deberá enfrentar al líder Vélez, por la 18º fecha de la Liga Profesional. Y después viajará a Brasil para jugar el 22 de octubre contra Atlético Mineiro, que llegó a las semifinales tras eliminar a Fluminense, el último campeón del certamen.

De lograr el pase a la final, River definirá el título como local, ya que la Conmebol confirmó al Monumental como sede del partido que se disputará el próximo 30 de noviembre.

“El Estadio Monumental, con capacidad para más de 84.000 espectadores, ha sido seleccionado por su moderna infraestructura, su vasta historia deportiva y su capacidad para recibir a la gran cantidad de hinchas que acompañan a los actuales clubes semifinalistas, garantizando así un escenario con el aforo acorde a la magnitud del evento”, señaló la Conmebol en sus redes sociales.

“Los detalles sobre la venta de entradas y actividades en el marco de la final se darán a conocer próximamente a través de los canales oficiales de la Conmebol. Invitamos a todos los aficionados del fútbol a prepararse para vivir una final inolvidable, en la que se coronará al nuevo campeón de la Gloria Eterna”, concluyó el comunicado.