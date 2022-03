Sebastián Báez abre la serie de Copa Davis ante República Checa

Báez, ubicado en el puesto 62 del ranking mundial de la ATP, jugará este viernes desde las 12 ante Lehecka (94) en el partido que abrirá la serie en la cancha central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club, según arrojó el sorteo efectuado en un hotel del centro porteño.

A continuación se enfrentarán el número uno argentino, Diego Schwartzman (14) ante la segunda raqueta de los europeos, Tomas Machac (131).

En principio la serie copera en La Catedral del tenis argentino se presenta favorable para el equipo albiceleste, porque los tenistas checos no son especialistas en polvo de ladrillo y además no trajeron a Buenos Aires a su mejor raqueta, Jiri Vesely (74).

Vesely, el mejor de los checos, perdió el domingo la final del ATP 500 de Dubai ante el ruso Andrey Rublev luego de una semana excelente en la que había vencido en forma sucesiva al croata Marin Cilic, al español Roberto Bautista Agut, al serbio Novak Djokovic y al canadiense Denis Shapovalov.

En Argentina debutará en el primer punto Báez, un tenista de 21 años que protagonizó un 2021 increíble con la obtención de seis títulos en la categoría Challenger, y que en esta temporada continuó su crecimiento hasta llegar el domingo pasado a la final del ATP 250 de Chile y antes había arribado a los cuartos de final en el Córdoba Open.

"Traigo una buena experiencia de la reciente gira sobre polvo de ladrillo, creo que fui de menor a mayor y desde que me enteré de la convocatoria para jugar la Davis me puse contento porque uno siempre sueña representar a su país, comentó Báez en la rueda de prensa que ofreció en un hotel del centro porteño.

El argentino tiene un antecedente desfavorable con el checo, con quien perdió en 2020 la final del Future de Praga por un ajustado 3-6, 6-3 y 6-3, sobre polvo de ladrillo.

A continuación del primer punto entrará en acción el Peque Schwartzman, número uno del equipo argentino por quinta temporada consecutiva, desde que se instaló entre los 20 mejores del mundo, con picos altos como su acceso al top ten con el octavo puesto que alcanzó en octubre de 2020.

"Me gusta jugar en segundo lugar, que vaya pasando el día y cuando más tarde sea el partido mejor me siento, es una cuestión de comodidad, no me gusta hacerlo temprano, explicó el tenista surgido del Club Náutico Hacoaj en la conferencia de prensa que brindaron los dos equipos, el argentino y el checo.

Schwartzman jugó una sola vez ante Machac y le ganó, el año pasado en la ronda inicial de los Juegos Olímpicos de Tokio, por un ajustado 6-4 y 7-5 aunque en condiciones distintas, sobre superficie rápida.

El número uno del tenis sudamericano quedó cerca del título este año al caer en las semifinales del Córdoba Open y en las finales del Argentina Open y del ATP 500 de Río de Janeiro.

No debería tener problemas con Machac, un tenista diestro de revés a dos manos que se mueve mejor en canchas rápidas, de hecho en enero de este año conquistó sobre esa superficie el Challenger de Traralgon, en Australia.

Luego de los dos primeros puntos de este viernes, la serie continuará el sábado desde las 11 con el punto de dobles en el que Argentina presentará a los especialistas Horacio Zeballos, quinto del mundo, y Máximo González (11) ante los checos Vit Kopriva (168) y Zdenek Kolar (141).

A continuación del dobles se jugarán dos últimos singles, en el que la Argentina confirmó al Peque Schwartzman ante Lehecka y luego Báez frente a Machac, aunque estos nombres podrán ser cambiados hasta una hora antes del partido, algo que es usual cuando la serie está definida.

Argentina tiene la mesa servida para lograr una victoria que le permita volver a codearse con los países de elite, ya que no juega las Finales de la Davis desde 2019.