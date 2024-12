Sergio Ramos respondió a la propuesta que le había efectuado Boca

Compañero de Fernando Gago, actual DT Xeneize, en la Casa Blanca, su arribo era un sueño para un club que atravesó un 2024 irregular y el año próximo disputará la fase previa de la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes. Este miércoles se conoció que el defensor recibió una propuesta para formar parte de un plantel que tiene a Edinson Cavani, Marcos Rojo y Sergio Romero como figuras más destacadas a nivel renombre.

De acuerdo con lo que se informó en Tyc Sports, el Consejo de Fútbol levantó el teléfono y se puso en contacto con el entorno del jugador de 38 años campeón del mundo para hacerle un ofrecimiento y plantearle si quería vivir la experiencia del fútbol argentino.

¿La respuesta? Negativa. Ramos agradeció el interés, pero le manifestó a los dirigentes del Xeneize que no está en sus planes radicarse en el país. "No hablé con nadie, de verdad", había dicho Gago, ex compañero del zaguero de pasado en el Real Madrid, cuando le consultaron por esta situación. Pero luego redobló la apuesta y remató con un "en estos 15 o 20 días se van a divertir con el tema refuerzos...".

El futuro del crack multicampeón con la Casa Blanca sigue siendo una incógnita. Se encuentra en libertad de acción desde mayo, cuando terminó su paso por Sevilla, y desde ese momento no ha disputado partidos de manera profesional, pero se ha mostrado activo en sus redes sociales. Oficialmente, no está retirado pero en Boca ya se sabe que no jugará.

Ayrton Costa, el central que podría sumarse

Ya con Ramos fuera del radar de posibilidades, el nombre que gana terreno y tiene consentimiento puertas adentro en Boca para reforzar la defensa es el de Ayrton Costa, ex Independiente y actual futbolista del Royal Amberes de Bélgica.

El zurdo de 25 años llegó hace menos de seis meses a la Jupiler Pro League a cambio de 2,3 millones de euros por el 90% de su pase, por lo que el Consejo deberá negociar para intentar sacarlo. Allí estuvo casi siempre entre los 11, con 16 titularidades en 19 partidos, aunque en la última fecha fue suplente.

Potente, veloz y firme en la marca, Costa es la alternativa zurda para Rojo según la idea que tiene Gago para el centro de la defensa. Su juego aéreo también es bueno a pesar de su 1,79 metro, pero una de las características más destacables es su versatilidad.