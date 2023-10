Susto en Los Pumas: Facundo Isa quedó enganchado en la máquina de scrum

La reacción inmediata de sus compañeros fue rodearlo y observaron el cuadro. “Casi me rompo todo", se le escuchó decir al incorporarse, algo aliviado pero con el rostro consternado. El santiagueño será titular este viernes ante Inglaterra y después del episodio trabajó con normalidad.

Con este accidente, se detuvo el clima distendido de Los Pumas, sin las presiones que los volvían silenciosos en la etapa de clasificación cuando no volaba una mosca. El grupo está de buen semblante y con expectativa para jugar el último partido con el interés puesto en la recompensa de la medalla.

Pumas-scrum.jpg La maniobra que pudo haber terminado con una seria lesión en uno de los jugadores de Los Pumas.

Quien despertó preocupación fue Guido Petti, a quien se lo vio con mucho hielo en la rodilla derecha. También será titular ante Inglaterra, en una segunda línea que ya perdió a Tomás Lavanini por lesión e incluyó a Pedro Rubiolo, de 20 años.

Igual que la semana pasada antes del partido ante los All Blacks, Matías Moroni y Mateo Carreras trabajaron, cada uno, con la pierna derecha vendada desde le tobillo con el muslo completo, solo dejando la rodilla al descubierto para permitir la flexión. Tute será suplente, mientras que el tucumano está en el XV.

Después del susto, los jugadores dejaron el campo de entrenamientos y volvieron al hotel, donde aguardarán hasta la noche del viernes para jugar en el Stade de France ante Inglaterra, con la intención de colgarse la medalla de bronce.

Facundo Isa: "Nos queremos subir al podio y tener la medalla"

Facundo Isa palpitó el encuentro con Inglaterra: “Es un partido muy importante, cambiamos la mentalidad de no poder ser campeones del mundo ni segundos. Nos queremos subir al podio y tener la medalla por el tercer puesto”.

En ese contexto describió el funcionamiento del equipo inglés: “Tienen un esquema de juego muy claro, con sus terceras líneas que son bastante fuertes y buscan todo el tiempo tener sus pelotas. Nosotros nos enfocamos en lo nuestro, olvidando el primer partido en el que no mostramos nada de lo que queríamos hacer. Hoy en día, estamos tomando esa confianza, podemos ir a buscar el partido”.

El tercera línea santiagueño también estuvo en el partido por el tercer puesto del 2015 en el que Los Pumas cayeron ante Sudáfrica: "Estuve en el 2015 y me acuerdo bien de ese partido (por el tercer puesto). Creo que no le dimos la importancia que tiene. Era la segunda vez que (Argentina) llegaba a semifinales y a jugar por el tercer puesto, no le dimos esa importancia. Hoy en día, con otra cabeza, con entrenadores que nos empujan a ir por eso, dejando de lado lo que pasó en semifinales, vamos a ir por el partido”.

En esa línea de análisis, continuó: “La diferencia con el 2015 fue que ese año era la segunda vez que se llegaba a esa instancia (Final de Bronce) y después de haber perdido la semifinal con Australia después de haber hecho un gran partido, nos caímos, nos golpeamos mentalmente. El equipo no estaba para afrontar ese último partido".

Sin embargo, Isa cree que la actualidad del equipo argentino hoy es totalmente diferente a la de 2015: “Hoy en día, con un equipo nuevo y con varios jugadores más experimentados y que hemos pasado por esa circunstancia, el equipo está preparado para pelear este último partido. Física y mentalmente creo que estamos a la altura”.