Lightning (rayo) Bolt comenzó a demostrar sus dotes como velocista a los 12 años, cuando estaba en la escuela y aún no se imaginaba que iba a convertirse en el hombre más veloz del Planeta.

En su carrera fue once veces campeón mundial: oro en Berlín 2009 (100 metros); Daegu (Corea del Sur), 2011; Moscú 2013 (100 metros) y Beijing (100 metros) y en China (en 200 metros y 4x 100)

Además, Bolt ganó tres medallas de oro en las pruebas de velocidad (100, 200 y 4x100 metros) en tres Juegos Olímpicos seguidos: Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Y perdió la presea dorada de la posta 4x100 de Beijing por el doping de su compañero Nesta Carter.

Entre otros logros, tiene los récords mundiales de los 100 y 200 metros, y en la carrera de relevos 4×100 con el equipo jamaicano.

También forma parte del selecto club de los siete atletas que en la historia ganaron títulos en las categorías juvenil, júnior y absoluta.

Este jamaiquino de 1,95 metros se retiró de las pistas en 2017, dejando un legado histórico y con una trayectoria difícil de igualar.

Además es un amante del baile y de la música, y mostró su faceta filantrópica haciendo donaciones importantes a entidades benéficas, en especial las que se dedican al cuidado de la niñez.

Uno de los pasatiempos favoritos de Bolt es jugar al dominó con sus amigos. "Puedo jugar seis horas seguidas sin problemas", reconoció en una oportunidad.

En junio de este año se convirtió en papá por primera vez con la llegada de su hija Olympia Lightning Bolt, fruto de su relación con Kasi Bennett, también jamaiquina.

HINCHA DE ARGENTINA

En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Bolt expresó: “Hincho por Argentina en fútbol, soy un gran fan del fútbol argentino e hinché por Argentina en el Mundial”

Amante de la Número 5, en una entrevista reciente dijo que no se le dio una "oportunidad justa" para convertirse en futbolista profesional en la Liga australiana A-League.

bolt futbol.jpg

"Lightning" Bolt soñaba con ser futbolista desde chico e intentó empezar una carrera en el Central Coast Mariners en 2018, luego de abandonar el atletismo. Aunque el hombre más veloz del mundo metió dos goles en un amistoso de pretemporada, no prosperaron las negociaciones para que el equipo australiano lo contratara.

"Creo que no tuve una oportunidad justa. No he hecho las cosas como las quería hacer, es algo para lo que creo que habría sido bueno. Pero bueno, a veces en la vida se fracasa y hay que saber salir adelante", declaró Bolt, que acaba de ser papá de una niña a la que llamó Olympia Lightning Bolt, a la televisión australiana.