Vaccari, sobre la fiesta de los jugadores en el yate: "Mucho celular, sean más vivos"

“Los futbolistas son libres de hacer lo que quieren en sus días libres. No comparto lo de las fiestas, no me gusta, pero sí aconsejo que cuando hay muchas redes sociales, muchos teléfonos, sean más vivos. Hagan lo que quieran en sus días libres, siempre y cuando en el momento de entrenar rindan y hagan lo que uno les pide. En ese punto no hay nada para decirles, sí corregirlos. Para mí no es el camino de esta profesión”, opinó el DT del Rojo durante la conferencia de prensa.

“Se puso en riesgo la salud integral de la institución. Soy un técnico que no me gusta castigar, pero si hay determinadas situaciones donde la integridad y la salud emocional se ponen en juego, hay que intervenir. Creo que si hay un problema interno se soluciona en el vestuario como hicimos en este caso”, explicó acerca de los sanciones a Pellegrino y Tarzia, que no fueron convocados para el partido ante Godoy Cruz.

Vaccari comentó también que él ya estaba enterado de las imágenes de la fiesta en el yate -donde participaron algunas famosas- antes de que comenzaran a viralizarse en las redes sociales. "Te voy a ser sincero. Lo sucedido el día sábado ya lo sabía desde cuando sucedió. Los videos que están subiendo ahora ya me llegaron. No a mí celular pero a un integrante de mi cuerpo técnico”, detalló.

En medio de las repercusiones por los videos y las imágenes de las fiestas, ambos jugadores pidieron disculpas a sus compañeros y a los fanáticos de Independiente. "Les escribo a los hinchas del Rojo para pedirles disculpas por lo acontecido en los últimos días. Estos errores sirven para seguir aprendiendo a ser profesionales. Mañana estaré alentando a mis compañeros en un partido importantísimo para cumplir con nuestros objetivos”, expresó Pellegrino.

"Quiero pedirles disculpas a mis compañeros, cuerpo técnico y especialmente a los hinchas, por haber tenido conductas que incumplieron las normas de convivencia internas de una institución tan grande como Independiente. Sin dudas, aprenderé de esto para mejorar”, aseguró Tarzia.

Más allá de la polémica por la fiesta en el yate, el partido estuvo marcado por los silbidos que recibió Joaquín Laso, que regresó al equipo después de un conflicto con el club por cuestiones contractuales. "Me pone triste, muy triste", confesó Vaccari, visiblemente afectado por la reacción del público hacia el jugador.

El entrenador destacó la profesionalidad de Laso, al afirmar que siempre se entrenó con dedicación y compromiso, aunque reconoció que la situación contractual del defensor está cerca de llegar a su fin: "Es un jugador que se entrena bien, se comporta como un profesional y predica con el ejemplo. Si me preguntan qué hay que hacer, Laso termina su contrato en diciembre y debería irse".