Cristian "Cuti" Romero definió su futuro después de negociar con clubes top de Europa

"Cuti" Romero viene de consagrarse campeón de la Europa League con Tottenham y su historia con los Spurs parecía que iba a terminar con un título histórico para la institución. Sin embargo, después de constantes sondeos desde España para quedarse con su pase, el argentino seguirá en el club de Londres.

“Estamos encantados de anunciar que Cristian Romero ha firmado un nuevo contrato de larga duración con el Club”, anunció Tottenham en sus redes sociales. Los dirigentes sedujeron al defensor, para quiénes es especial, así como para los hinchas y el entrenador Thomas Frank, quien nombró al campeón del mundo como el primer capitán del equipo.

image

“Cuti es uno de esos líderes que no necesitan hablar todo el tiempo. Su presencia, su intensidad, su forma de defender: eso es liderazgo puro. Cuando entramos al campo, el equipo siente su energía. Y eso no se entrena, se nace con eso. No es solo un gran defensor, es un competidor total. Nos hace mejores cada día”, comentó el entrenador antes del arranque de la temporada.

Ahora, Cuti Romero se mostró satisfecho por la renovación de su contrato con Tottenham: “Estoy muy contento de ser el primer capitán de este equipo. Es increíble y una gran responsabilidad. Nada cambia, ya que siempre hablo con mis compañeros antes de entrenar. Llevo cinco temporadas en el club y estoy muy contento de ser el capitán de este hermoso club”.

Cabe resaltar que, desde su llegada en agosto de 2021 procedente del Atalanta de la Serie A, Cuti Romero disputó 126 partidos oficiales, convirtió ocho goles y ganó la mencionada Europa League en Tottenham. Ahora, buscará seguir haciendo historia con el club de Londres.