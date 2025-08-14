Julio Vaccari: "Independiente tiene armas para darlo vuelta en casa"

"La falta de triunfos, la pucha... ¿Cómo no me va a preocupar? Uno entiende que esto es fútbol y se vive del resultado, de ganar. Ni siquiera cuando empato me pongo contento. Son preguntas que no se deberían hacer", aseguró el entrenador ante la consulta de un periodista sobre este presente en el que no encuentra el rumbo.

Independiente lleva seis partidos sin ganar (dos empates y cuatro derrotas), en la peor racha de la era de Julio Vaccari en el club. A su vez, lleva 395 minutos sin convertir goles su equipo. El último lo anotó Nicolás Freire de cabeza en la derrota 2 a 1 con Talleres, el 20 de julio, en un encuentro por la segunda fecha del Torneo Clausura.

A su vez, Julio Vaccari consideró que "fue un partido muy parejo" y que "el empate hubiera sido lo justo pero el fútbol es así". El entrenador afirmó que deben mejorar "cositas, varias" y lanzó: "Estaría bueno, para lo que el equipo produce, patear al arco".

"Poder finalizar con mayor claridad ese tipo de situaciones, mejorar en la faceta del orden, el intento", explicó el entrenador. Y añadió: "Si nosotros pateamos 15 veces y sólo cuatro van al arco, es complicado. Tenemos que seguir trabajando para que esa situación mejore y tener más decisión a la hora de convertir".

La confianza de Vaccari para la vuelta con la U de Chile

Más allá del resultado adverso en la ida, Vaccari cree que Independiente "tiene armas y muchas cosas para darlo vuelta en casa". "Lo ha demostrado. Cuando el equipo juega, fluye, lo hace muy bien. Lo que deberíamos hacer es concretar más situaciones", agregó.