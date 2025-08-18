La Matanza: dos madres entregaron a sus hijos por el crimen de una mujer

Durante el fin de semana continuaron las tareas de campo y se implementó un grupo de contención y asesoramiento con familiares de los menores identificados como responsables del asesinato de la mujer. Así, los especialistas negociaron con las progenitoras de ambos adolescente sus entregas a dependencias policiales, para así poder dar inicio al siguiente paso contra los delincuentes acusados del crimen de la mujer de 47 años.

Este lunes por la mañana, uno de los menores fue entregado por su madre a personal de DDI de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que lo trasladó a la sede de la FFRPJ 1, donde aguarda a ser indagado.

Respecto al otro sindicado, acusado de ser el autor material del asesinato de Suárez, también fue trasladado por su progenitora a la sede la FFRPJ 1 donde lo esperó una Unidad Operativa de esta policía. Dicha medida se había pactado con su madre, a quienes le dieron las garantías procesales constitucionales.

Cómo fue el crimen en Villa Luzuriaga

El hecho se produjo este jueves por la tarde-noche, cuando la víctima estaba a bordo de su camioneta junto con su hijo, de 15 años. En el cruce de las calles Miro y Florio decidieron estacionar el vehículo a la espera de que su otra hija saliera de una clase y allí tres delincuentes los abordaron para intentar robarles.

Según el parte policial, uno de ellos, sin mediar palabra, extrajo un arma de fuego, hubo un forcejeo donde el ladrón le disparó en el hombro izquierdo a la mujer, por lo que luego se dieron a la fuga. Suárez murió minutos después en el hospital.

Se estableció que los autores ingresaron a un supermercado, ubicado a seis cuadras de donde sucedió el crimen. Allí, uno de ellos compró una botella de agua mineral, la cual abonó con una aplicación de pago virtual a nombre de uno de ellos sindicados. Asimismo, se supo que después se tomaron un remis en una agencia cercana y el conductor confirmó que los trasladó hasta un domicilio en Rafael Castillo.

La causa quedó en manos de la UFI Temática de Homicidios, a cargo de Carlos Arribas. La misma fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego criminis causa.