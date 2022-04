"Ayer falló el criterio y cuando eso sucede, no le escapamos a la realidad", le dijo Beligoy a TyC Sports. "Bajo ningún punto de vista es penal el de River ante Banfield. Nos equivocamos sin VAR y también con VAR. Les pedimos disculpas a los hinchas de Banfield, no fue penal", agregó.

La referencia es por la jugada en la que el defensor del Taladro Franco Quinteros intenta cabecear y la pelota le roza involuntariamente en un brazo, lo que llevó al árbitro Pablo Echavarría a revisar la jugada en el VAR y sancionar penal a favor del equipo de Marcelo Gallardo, el cual Enzo Fernández cambió por gol.

Beligoy dejó en claro que hubo dos errores: un llamado del VAR que no debió existir porque no es una mano sancionable y luego una revisión errada por parte del árbitro cuando fue convocado.

Beligoy-VAR.jpg Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de AFA, reconoció que hubo errores y que se trabaja en la comunicación de los fallos del VAR. Archivo.

"Más allá de que por una cuestión de preservar a los árbitros y a la herramienta, en esta primera etapa no estamos mostrando todos los audios de los partidos. Estamos trabajando en un plan de comunicación que a futuro lo vamos a hacer, porque no hay ningún problema en hacerlo. Ayer se dio esta jugada en cancha de Banfield, donde entendemos que no fue penal desde ningún punto de vista", aclaró el exreferí internacional.

"El VAR identifica una situación, a nuestro entender errada, y lo llama a Echavarría para que la revise. A nuestro entender, no ha tomado la mejor decisión. No es una mano sancionable. Nos equivocamos, como nos equivocábamos cuando no había VAR también nos vamos a equivocar con VAR, y lo dijimos desde el primer momento", indicó.

Embed Beligoy, Director Nacional del Arbitraje, en exclusiva con TyC Sports: "Cometimos un error y nos hacemos cargo. Con VAR también nos vamos a equivocar. El de Banfield no fue penal". pic.twitter.com/GS8l5ksSrY — TyC Sports (@TyCSports) April 18, 2022

La otra gran polémica del fin de semana se dio en el partido entre Boca y Lanús, cuando los jugadores del local pidieron enérgicamente penal luego de que Frank Fabra echara un centro y el balón le dio a Ángel González, quien estaba marcando dentro del área.

En este caso el árbitro Facundo Tello determinó no que no fue penal y tampoco fue llamado a revisar la acción en el monitor por parte de los asistentes del VAR.

Al respecto, Beligoy dijo: "Es una jugada difícil, donde Tello está totalmente tapado pero en el detalle, donde vemos con zoom y todas las herramientas, se observa que la pelota pega prácticamente en la zona permitida, y que más allá de eso Fabra cuerpea al jugador de Lanús y lo desestabiliza, lo que hace un movimiento natural que hace que la pelota le pegue en el brazo".