"Se terminan mis segundos Juegos Olímpicos y vivir esto una vez era un sueño, pero dos es algo increíble. Quiero agradecer a todos por sus mensajes de apoyo", arrancó Vicky en su posteo.

"Igualmente me gustaría llamar a la reflexión acerca de lo que pasa en argentina con el deporte y mas con los deportistas amateurs. No sólo son estos 14 dias que se viven en un juego olímpico, si no que hay muchos años de trabajo atrás de todo esto. Trabajo que es muy poco visible, y las condiciones en las que entrenamos son nefastas", dijo y enseguida aclaró que "no quiero que se malinterprete porque no es una excusa sólo es la realidad que vivimos la mayoría de los deportistas argentinos".

Virginia es hermana menor de Georgina Bardach, quien logró la medalla de bronce en Londres 2012 en 400 metros combinados, y recibió la confirmación de su participación pocas semanas del inicio de Tokio 2020, ya que nadie pudo superar la marca que había conseguido en los Panamericanos de Lima 2019.

"¿Quién hubiese dicho que no a unos Juegos Olímpicos? Pero no me llegué a sentir bien nunca acá en Tokio, llegué sobre la hora a competir. Quiero verlo pensando que me va a servir en el futuro", declaró luego de su presentación en la misma prueba que su hermana, donde quedó al margen de la final.