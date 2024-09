"Volver a Estudiar" 2024: la campaña de los atletas olímpicos unidos por la educación

En esta tercera edición de la campaña, reconocidas figuras del deporte argentino como Paula Pareto, Leandro Usuna, Walter Pérez, Cecilia Carranza, Delfina Merino y Silvio Velo se unieron como embajadores del proyecto. Estos atletas, todos de gran trayectoria, se sumaron a la iniciativa con el fin de motivar a jóvenes y adultos a completar su formación educativa, subrayando la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo personal.

El evento, que fue conducido por el periodista Juan Martín Rinaldi, contó con un panel de apertura compuesto por Mario Moccia, Presidente del COA; Luis Scasso, Director de la Oficina Nacional en Argentina de la OEI; José Thomas, Secretario General del Consejo Federal de Educación; y Nancy Montes, Especialista en Educación de la OEI, quien fue la encargada de explicar el funcionamiento del micrositio oficial de la campaña: www.oei.int/volveraestudiar.

“En la región hay 30 millones de analfabetos y la mitad de los chicos no termina el secundario. Con Sergio Marchi, de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), iniciamos la primera campaña de Volver a Estudiar con excelentes resultados. Ahora, con el COA y la generosidad de los deportistas olímpicos, buscamos que la campaña llegue a quienes más lo necesitan, para que ningún chico ni ninguna chica quede fuera del colegio”, manifestó Scasso.

Moccia, por su parte, añadió: “El Movimiento Olímpico es profundamente educativo. El deporte es una herramienta estratégica para formar a las personas y fomenta valores como la disciplina, el trabajo en equipo, la perseverancia y la responsabilidad, que son fundamentales en la educación. Ver a nuestros atletas colaborar con esta campaña es un verdadero placer”.

Por su parte, Thomas señaló: “A veces una palabra de los deportistas motiva mucho más que la de muchos maestros, por eso la importancia de esta campaña. Para estudiar se requiere disciplina, esfuerzo y motivación. Terminar la secundaria es un derecho".

La campaña “Volver a Estudiar” 2024, que este año se enmarcó en el contexto de los Juegos Olímpicos de París, logró capitalizar el prestigio y la influencia de estos deportistas para transmitir un poderoso mensaje de superación y compromiso con la educación. Previamente, en 2022, fue llevada a cabo la primera edición entre la OEI y la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales en Sudamérica (FIFPRO), con un gran éxito y aceptación a nivel regional. En 2023, la campaña se realizó nuevamente entre la OEI, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y los Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) con la implicación de futbolistas profesionales argentinos.

Los materiales audiovisuales que forman parte de esta campaña ya están siendo difundidos en todas las jurisdicciones del país y se encuentran disponibles en el micrositio, dado que 19 organismos e instituciones se adhirieron con el compromiso de apoyar e incrementar la difusión en las diversas plataformas.

"La educación es un sinónimo de libertad, no hay nada más valioso. Detectamos que muchos de nuestros colaboradores no terminaron la educación secundaria y creamos un instituto terciario para revertir esta situación. Quien accede a la educación no cae en el abandono. En todos los micros y plataformas del grupo estaremos difundiendo esta campaña para generar una multiplicidad de acciones", señaló Diego Badaloni, Director del Grupo Andesmar, una de las empresas adherentes.

Esta edición ha aumentado significativamente el alcance del mensaje sobre la importancia de la educación, contribuyendo al fortalecimiento del derecho a la educación pública de calidad en Argentina. En esa línea, contó con los testimonios de María Mérida y Gastón Sansot, quienes compartieron sus experiencias como adultos egresados del nivel secundario.

Luego de la presentación del spot de la edición 2024 de “Volver a Estudiar”, los atletas que participaron en el video recibieron distinciones por parte de Scasso y Moccia, en la antesala de un conversatorio del que formaron parte junto a Rocío Sánchez Moccia, abanderada de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde obtuvo la medalla de bronce con “Las Leonas”, y Federico Gil, tirador que compitió por tercera vez consecutiva en la máxima cita olímpica.

"Nací ciego y pobre, pero salí adelante por la pasión que me dio el deporte. La educación fue complicada por el desarraigo, ya que tuve que dejar San Pedro y continuar en Buenos Aires. Cuando descubrí el fútbol para ciegos, toqué el cielo con las manos. La carrera de un deportista es corta. Hay que pensar en el futuro, por eso decidí continuar y terminar el secundario", declaró Velo, doble medallista paralímpico y campeón mundial en fútbol.

Carranza, campeona olímpica y subcampeona del mundo en vela, agregó: "Luego de los Juegos Olímpicos me pregunté qué sigue para el futuro. Siempre me interesó lo social, me anoté en Trabajo Social para aportar algo al mundo, pero no pude continuarlo. Comencé a preguntarme qué soy además de deportista, así que retomé los estudios, con otros intereses. La educación genera herramientas para saber qué podemos aportar fuera de la cancha".

"El estudio significa libertad. Estudié Derecho en la UBA, 12 años combinando con mi carrera en el deporte. La prioridad uno es la familia, la dos el hockey y tres el estudio. No es fácil hacer todo, pero se puede", remarcó Merino, doble medallista olímpica y campeona del mundo en hockey sobre césped.

En ese sentido, Sánchez Moccia resaltó: "Motiva escuchar todas estas historias. Me inspira a retomar mis estudios, que con el hockey y la vida personal no es fácil. La educación a distancia hoy es clave para eso". Gil, en tanto, cerró: "Comencé a competir desde muy chico, pero tenía muy claro desde mi familia que la educación era todo. Nadie nos puede sacar la educación, los conocimientos. Me incliné por la abogacía y me recibí con 22 años, mientras competía. Es necesario acercar las posibilidades de estudio a todos”.