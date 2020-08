"En el fútbol hay un calendario que excede a la ciudad y al país que es la Copa Libertadores, por eso se estaba viendo de aplicar un protocolo para los equipos que participan. Nosotros vamos a acompañar lo que se defina en la reunión", manifestó el vicejefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, en declaraciones a radio La Red.

La reunión a la que hace referencia Santilli es la que mañana encabezarán el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; Ginés González García y Matías Lammens, ministros de Salud y Turismo y Deportes, respectivamente, junto al presidente de AFA, Claudio Tapia.

El funcionario porteño remarcó la necesidad de respetar el "protocolo" y que inicialmente empiecen a entrenarse los equipos que participan del máximo torneo sudamericano: Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Tigre y Defensa y Justicia.

En condiciones de reanudarse

Ante el inminente encuentro, Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que las prácticas de los equipos del fútbol argentino estarían en condiciones de reanudarse sin problemas, siempre y cuando sean en grupos reducidos, para evitar la posibilidad de contagios.

"Perfectamente pueden empezar los entrenamientos sin ser grupales", manifestó el funcionario porteño.

A su vez, Quirós afirmó que los equipos "necesitan mínimo un mes o un mes y medio" de preparación antes de retomar la competencia, para cuidar el físico de sus futbolistas.

El viernes, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró que "extraña" el fútbol "tanto como el mayor de los hinchas", pero remarcó que ante el crecimiento de la circulación comunitaria del coronavirus no pueden autorizar su retorno, tal como piden los clubes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Extraño que vuelva el fútbol tanto como el mayor de los hinchas de fútbol, pero no podemos hacerlo. Extraño jugar los ïpicaditosï, pero no podemos. No podemos", afirmó Fernández, en su conferencia oficial donde extendió el aislamiento obligatorio hasta el 16 de agosto.