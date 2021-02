Zlatan Ibrahimovic festejó sus 500 goles con una Ferrari

El sueco decidió que ese cifra, totaliza 501 tantos, merecía una celebración y no tuvo mejor idea que pasearse en su Ferrari Monza Sp2, cuyo valor asciende a 1.600.000 euros.

El sueco es conocido por su afición al automovilismo, razón que le hace no fallar a la cita cada vez que Ferrari lanza un nuevo deportivo. A bordo del lujoso descapotable se mostró el delantero "rossonero" en su última publicación en sus redes sociales, donde escribió “Road to the target (Camino al objetivo)”.

El auto, de edición limitada ya que solo existen 499, tiene 819 HP de potencia, un motor V12 que hace que llegue de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,9 segundos alcanzado una velocidad máxima de 300.

El delantero estuvo paseándose en su auto descapotado por la calles de Milan con un traje negro y anteojos para sol, señaló el sitio italiano Fanpage.

La joya del garaje de Zlatan Ibrahimovic fue uno de esos regalos que se hizo el delantero y lo publicó en redes sociales con el mensaje "Happy Birthday to Zlatan", siempre en tercera persona.

image.png Zlatan Ibrahimovic alcanzó la impresionante suma de 501 goles

La Ferrari es uno de los muchos coches especiales que el delantero del Milan ha coleccionado a lo largo de los años, empezando por el Ferrari 430, siguiendo por el Maserati GranTurismo, los diversos Volvo, el Ferrari Enzo, el Audi RS6 Avant y el Porsche 918 Spyder.

Ibrahimovic hizo historia frente el Crotone y en total suma 156 tantos con el PSG, 83 con el Milan (en dos etapas), 66 con el Inter, 52 con LA Galaxy, 48 con el Ajax, 29 con el Manchester United, 26 con la Juventus, 22 con el Barcelona y 17 con el Malmoe.