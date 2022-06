Tras su salida del PSG, Fideo firma por un año con La Vecchia Signora.

El Fideo, al país de las pastas. De París a Turín. Si bien todavía no es oficial, Ángel Di María jugará en la Juventus. El rosarino, que ya es tapa de los diarios italianos, firmaría por una temporada con La Vecchia Signora. Llegará en condición de libre luego de que el PSG, donde se convirtió en ídolo en siete temporadas, no le ofreció renovar su contrato. El Barcelona insinuó con presentarle una propuesta, pero no está en una buena situación económica como para contratarlo. Benfica también lo buscó, pero la Juve lo convenció con sus muchas ganas de contar con él en su plantel.