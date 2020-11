Dólar: las compras cayeron 68,5% en octubre

Poco más de un millón de personas pudieron realizar compras netas por US$ 199 millones, luego de las restricciones aplicadas con el dólar el 16 de septiembre.

Las compras netas en el mercado del dólar cayeron en octubre al mínimo de los últimos seis meses a US$ 199 millones, con compras por US$ 209 millones y ventas por US$ 10 millones, a raíz de la aplicación de las restricciones en el acceso al mercado de cambios establecidas desde el 16 de septiembre por el Banco Central.