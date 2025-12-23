Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Hoy @duendefelipeok presenta a BRILLÍN COPOESTELAR, EL DUENDE DE LA NAVIDAD

BRILLIN COPOESTELAR está muchas veces en los bosques eternamente nevados del norte, en un claro donde el hielo canta notas que nadie puede imitar, ahí vive Brillín Copoestelar, el duende que guarda el espíritu verdadero de la Navidad.

Cuenta la tradición que Brillín nació de una chispa de alegría humana, como la risa de un niño mezclada con la luz de una estrella fugaz. Esa combinación creó un pequeño ser luminoso, con gorrito rojo, botas de lana vieja y ojos que parecen dos faroles dorados.

Brillín el Duende tiene un don muy especial y su poder es inusual, ya que puede encender la “Memoria del Corazón”, es decir, despertar en las personas un recuerdo navideño que les devuelva esperanza, ternura o unión.

Por eso aparece en casas donde las luces del arbolito se apagan sin motivo, donde las familias discuten o donde alguien siente que perdió la magia. Brillín, silencioso como un copo, roza con su bastoncito de nieve el borde de una ventana… y ¡zas!, un aroma, un sonido o un pensamiento vuelve y sana.

Y hoy te enseña un ritual Navideño para Invocarlo: colocar una vela blanca o dorada, Poner cerca una ramita de pino o una campanita.

El Duende Brillín representa simbólicamente la recuperación de sueños perdidos y olvidados, pero no sólo mediante formas convencionales, las cuales son muy importantes, pero en su caso es mediante la capacidad de sanar por conciencia. La medicina para las dolencias, más aún cuando estas deprimido por la prosperidad, ya que Brillin te invita a descubrir el poder que hay detrás del destino

El número mágico de tres cifras otorgado por BRILLÍN esta semana es el 238.

El número 2: equivale al “Duende del césped”: este duende tiene la facultad de saber que hay un mundo debajo de tus pies y nuevas oportunidades, en el suelo se esconde el oro.

El número 3: equivale al “Duende del corazón” palpitaciones que traen consigo abundancia y renovación.

El número 8: equivale al “Duende de la salud”: siempre atento a los demás y a lo que sucede con los seres desde lo físico a lo espiritual, si buscas buena racha el despejará caminos.