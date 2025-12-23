Carolina Píparo es la nueva directora del Banco Nación

En el mismo acto, mediante el decreto 903/2025, se formalizó la renuncia de Daniel Tillard como presidente del banco y la de Darío Wasserman como vicepresidente. Wasserman fue designado como nuevo presidente de la entidad, mientras que Tillard y el anterior vicepresidente recibieron agradecimientos por sus servicios.

Cabe destacar que, aunque Píparo asume como directora, este cargo forma parte del directorio que supervisa y toma decisiones estratégicas, mientras que el presidente dirige la gestión diaria y representa institucionalmente al banco.

¿Quién es Carolina Píparo?

Carolina Rosana Píparo nació en La Plata el 12 de septiembre de 1976 y creció en Olavarría. Se recibió de Trabajadora Social en la Universidad del Salvador y comenzó su carrera profesional en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en 2004.

Su historia pública comenzó de manera trágica en 2010, cuando fue víctima de un violento asalto por parte de motochorros mientras estaba embarazada. Durante el robo, Píparo recibió un disparo en el marco de una salidera bancaria y fue internada en terapia intensiva. Lamentablemente, su hijo no sobrevivió. La justicia determinó que se trató de un homicidio vinculado al asalto, marcando un hecho que la transformó en figura pública.

Tras este episodio, Píparo comenzó a involucrarse en el activismo en seguridad y asistencia a víctimas. Su experiencia la acercó a la política: primero ingresó al Banco Provincia, donde escaló posiciones rápidamente, y luego comenzó su carrera política formal encabezando la boleta de diputados provinciales de Cambiemos en la Octava Sección electoral en 2017.

En 2021, Píparo sufrió un segundo asalto por motochorros junto a su marido, Juan Ignacio Buzali. Tras el ataque, ambos persiguieron a quienes creyeron responsables del hecho y los embistieron con el vehículo. Por este incidente, Buzali está imputado por homicidio doble en grado de tentativa. En paralelo, Píparo fue denunciada por intento de soborno a una de las víctimas menores de edad, aunque ella aseguró que los bienes entregados (dinero, zapatillas y un celular) fueron un acto de generosidad y reparación por los inconvenientes del accidente.

Tanto la legisladora y funcionaria municipal, como su hermano Matías, habían sido mencionados por Buzali. Juan Ignacio Buzali continua con prisión domiciliaria y espera por su juicio oral en 2026.

Después de estos hechos, Píparo continuó su carrera política: en 2021 se sumó a Avanza Libertad, acompañando a José Luis Espert como segunda candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Fue electa para el período 2021-2025. En 2023 se presentó como candidata a gobernadora de la provincia y fundó el bloque “Buenos Aires Libre” en la Cámara de Diputados.