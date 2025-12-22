Qué dijo la ex de Fernando Báez Sosa tras blanquear su romance con el nieto de Monzón

En Párense de Manos, el evento boxístico que tuvo lugar último sábado en el estadio de Huracán, se pudo ver a la joven con uno de los púgiles.

Julieta Rossi apareció en el ring al final de la pelea donde participó el nieto de Carlos Monzón y confirmaron su romance con un abrazo. Él le pidió que sea su novia, propuesta que ella aceptó emocionada.

image

La bailarina le dedicó un posteo a Agustín Monzón tras la pelea con el nieto de Ringo Bonavena en las redes sociales. “Qué orgullo y emoción tan grande. Gracias por dejarme acompañarte en esta y en todas tus locuras pepere”, expresó la joven junto a una imagen del sábado con Agustín dándose un beso en el evento y con el emoji de un corazón.

Tras el blanqueo del romance entre Julieta Rossi y el nieto del ex boxeador Carlos Monzón, se conoció cuál es la opinión del tema de parte de los padres de Fernando Báez Sosa, Graciela y Silvino.

“Hubo peleas este finde. Peleas que van enfrentando quizás, no sé, Flor Vigna con Mica, Viciconte, peleas de vieja data, algunas peleas ideológicas de dos canales de streaming distintos. En este caso, eligieron al nieto de Bonavena y al nieto de Monzón para que se enfrenten en el cuadrilátero”, comentaron este lunes en el ciclo Arriba Argentinos (El Trece).

Y se explicó: “Bueno, el ganador fue el nieto de Monzón y vamos a ver un momento muy emotivo porque, además de esa victoria, se quiso llevar él una victoria emocional. Les mostramos el momento y después les cuento un detalle que van a entender por qué”.

Embed

Y en ese sentido, se remarcó cómo fue la relación de la bailarina con los padres de Fernando tras su asesinato y qué piensan de la nueva relación sentimental de la joven.

“Lo emocionante de esta historia es que Juli Rossi es la exnovia de Fernando Báez Sosa y ella estuvo acompañando, después del asesinato de Fernando, a los papás de él en las marchas de pedido de justicia", se detalló en el programa.

Y sobre Julieta Rossi explicaron: "Ella no formó parte del documental 50 segundos que pudimos ver y se estrenó el mes pasado, pero sí es verdad que los papás de Fernando Báez Sosa le dieron de alguna manera esta bendición, como diciendo, por favor date una nueva oportunidad”, destacaron.