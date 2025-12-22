Alarma: Filtran de datos de 200 millones de usuarios de Pornhub

image (1) La filtración incluye correos electrónicos, ubicaciones aproximadas y actividad dentro del sitio.

Los atacantes aseguran poseer 94 GB de registros históricos que incluirían correos electrónicos, ubicaciones aproximadas y actividad dentro de la plataforma. Bajo amenaza de hacer públicos esos datos, buscan extorsionar tanto a la empresa PornHub como a sus usuarios.

La compañía aclaró que sus sistemas internos no fueron vulnerados, y responsabilizó a un proveedor externo por la brecha. Se trata de Mixpanel, una herramienta de análisis de datos utilizada hasta el año 2021, desde allí se habrían extraído registros acumulados durante años.

Aunque los datos tendrían una antigüedad de al menos cuatro años, incluirían información sensible como búsquedas realizadas, videos visualizados y marcas de tiempo, lo que permitiría reconstruir hábitos de consumo digital, la empresa sostuvo que no se filtraron contraseñas ni datos bancarios, ya que ese proveedor no gestionaba ese tipo de información.

Quiénes están detrás del ataque

Screenshot-2024-06-26-at-1.40.04PM El grupo ShinyHunters, vinculado a múltiples filtraciones durante 2025, se adjudicó el hackeo al sitio de adultos.

El grupo ShinyHunters se adjudicó el hackeo, es una organización conocida por ataques a grandes compañías tecnológicas mediante técnicas de ingeniería social y phishing, durante 2025 fue vinculado a otras filtraciones de alto impacto.