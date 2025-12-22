General |

Alarma: Filtran de datos de 200 millones de usuarios de Pornhub

Un ataque informático a un proveedor externo del sitio Pornhub derivó en amenazas de extorsión. Los hackers aseguran tener información de más de 200 millones de usuarios en todo el mundo.

El hackeo a uno de los sitios de contenido para adultos más grandes del mundo -Pornhub- volvió a encender las alarmas sobre la privacidad en internet, luego de que ciberdelincuentes afirmaran haber accedido a una base de datos masiva con información de usuarios Premium de todo el planeta, el episodio se conoció el 22 de diciembre y generó preocupación por el alcance de los datos expuestos.

La filtración incluye correos electrónicos, ubicaciones aproximadas y actividad dentro del sitio.

La filtración incluye correos electrónicos, ubicaciones aproximadas y actividad dentro del sitio.

Los atacantes aseguran poseer 94 GB de registros históricos que incluirían correos electrónicos, ubicaciones aproximadas y actividad dentro de la plataforma. Bajo amenaza de hacer públicos esos datos, buscan extorsionar tanto a la empresa PornHub como a sus usuarios.

La compañía aclaró que sus sistemas internos no fueron vulnerados, y responsabilizó a un proveedor externo por la brecha. Se trata de Mixpanel, una herramienta de análisis de datos utilizada hasta el año 2021, desde allí se habrían extraído registros acumulados durante años.

Aunque los datos tendrían una antigüedad de al menos cuatro años, incluirían información sensible como búsquedas realizadas, videos visualizados y marcas de tiempo, lo que permitiría reconstruir hábitos de consumo digital, la empresa sostuvo que no se filtraron contraseñas ni datos bancarios, ya que ese proveedor no gestionaba ese tipo de información.

ADEMÁS: Datos personales de argentinos en la dark web: qué se filtró y qué dice ARCA

Quiénes están detrás del ataque

El grupo ShinyHunters, vinculado a múltiples filtraciones durante 2025, se adjudicó el hackeo al sitio de adultos.

El grupo ShinyHunters, vinculado a múltiples filtraciones durante 2025, se adjudicó el hackeo al sitio de adultos.

El grupo ShinyHunters se adjudicó el hackeo, es una organización conocida por ataques a grandes compañías tecnológicas mediante técnicas de ingeniería social y phishing, durante 2025 fue vinculado a otras filtraciones de alto impacto.

