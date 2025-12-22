Javier Milei reunió al Gabinete en la Quinta de Olivos: asado y balance de año

El encuentro se llevó a cabo en la previa de la sesión del próximo viernes en el Senado, donde el oficialismo intentará conseguir la sanción definitiva del Presupuesto.

Antes del asado en la residencia presidencial, Milei entregó a cada uno de sus funcionarios un ejemplar del libro “Defendiendo lo indefendible”, del economista Walter Block, como mensaje de respaldo ideológico y referencia para el rumbo de la gestión. Tras el obsequio, posaron juntos en una foto que compartió la Oficina del Presidente en X.

El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión de cierre de año con su Gabinete en la Quinta de Olivos.



Antes de comenzar la reunión, le obsequió a todos los miembros de su Gabinete una copia del libro "Defendiendo lo indefendible" del economista Walter Block. pic.twitter.com/d0hC6x0Bt9



Antes de comenzar la reunión, le obsequió a todos los miembros de su Gabinete una copia del libro "Defendiendo lo indefendible" del economista Walter Block. pic.twitter.com/d0hC6x0Bt9 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 23, 2025

Junto con los ministros, estuvieron la secretaria General de la Presidencial, Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La reunión tuvo un tono similar a la de finales del año pasado. Aquella vez, los funcionarios y el Presidente compartieron un asado en el quincho de Olivos. Claro que, a diferencia de ese momento, en esta oportunidad faltaron nombres de peso, como Guillermo Francos, que fue reemplazado por Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

Además, se sumaron al encuentro los tres nuevos ministros elegidos por Milei para esta nueva etapa de su mandato: del Interior, Diego Santilli; de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y de Defensa, Carlos Presti, el primer militar en dirigir esa cartera desde el regreso de la democracia en 1983.

La mira puesta en el Presupuesto 2026

El Senado formalizó la sesión para el viernes al mediodía donde la Libertad Avanza (LLA) buscará convertir en ley los proyectos de Presupuesto 2026 y de Inocencia Fiscal, que fueron aprobados por diputados en la madrugada del jueves pasado.

En ese sentido, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este lunes una nueva reunión de mesa política para profundizar el debate por la estrategia legislativa para concretar la sanción del Presupuesto 2026 en lo que queda de diciembre.