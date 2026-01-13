Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Hoy @duendefelipeok presenta a ELKAR, el Duende de las Sombras Buenas de Suerte

Elkar, Duende umbrío Protector del descanso y los sueños. Él viene de los rincones donde la luz no llega, pero el miedo no habita.

En apariencia, es como si su cuerpo estuviera hecho de sombra tejida. Tiene ojos que brillan como luciérnagas y dedos largos para acariciar sin despertar.

Cuando duerme, se transforma en niebla. Su personalidad es la un Duende muy sobreprotector, silencioso y maternal. Acompaña a quienes tienen insomnio o terrores nocturnos. Nunca habla, pero se siente su presencia como una calma repentina.

Se dice que el Duende Elkar fue creado por la luna para cuidar a quienes le temen a la noche. Aparece en habitaciones de niños, en geriátricos, en hospitales. A veces se lo ve en sueños, sentado en un rincón, mirando con ternura. Él siempre está y se siente su presencia, más aún cuando decimos "tengo piel de gallina", ahí es seguro que Duende Elkar pasó por tu cuerpo.

Existe un ritual para llamarlo, tenés que colocar una piedra oscura bajo la almohada (obsidiana, ónix o lava). Pedirle mentalmente que traiga un descanso real y protección. Si el sueño es profundo y sin sobresaltos, su misión ha sido cumplida.

Color de la semana: Azul sombra

Frase mágica: “Donde habita la sombra sin miedo, nace la calma.”

Los números mágicos de esta semana que da @duendefelipeok y Duende Elkar conforman el 248, número de 3 cifras en el que este Duende pone en esta semana toda su energía.

El número 2: equivale al "Duende del Deseo". El rige sobre la Calma, satisfacción, instintos y la realización. Así como todos aquellos anhelos que provienen del mundo de los sueños y la idealización. También la proyección sobre el futuro y el mundo subconsciente juegan un papel muy importante en este número.

El número 4: equivale al "Duende del Cariño". Sobre este simpático duende, se ciernen los buenos deseos, la ternura, la solidaridad, los recuerdos, el apego fraternal y la amistad. Tenlo muy presente si a la hora de emprender en el azar lo haces por alguien más.

El número 8: equivale al "Duende del Amor". Él sabe que parte de un todo, del origen, del comienzo, aquel que sirvió de base para la creación y que rige el corazón de todas las criaturas del universo, combustible, química, pasión y voluntad, dan al portador de este número esta semana, un principio fundamental.