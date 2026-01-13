Tragedia en La Frontera de Pinamar: un choque entre un UTV y una camioneta dejó grave a un nene de 8 años

El impacto fue de tal magnitud que el menor debió recibir maniobras de reanimación en el lugar del choque, asistido inicialmente por una médica que se encontraba ocasionalmente en la zona. Posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Pinamar, donde ingresó inconsciente y con una grave lesión craneal, por lo que permanece internado en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado.

En el UTV también viajaban una mujer, quien conducía el vehículo, y un hombre que sufrió heridas de consideración en el rostro como consecuencia de la colisión frontal. Ambos fueron asistidos por personal médico, aunque su estado de salud no reviste riesgo de vida.

Tras el siniestro, intervino la Justicia, que ordenó una serie de peritajes para establecer cómo se produjo el choque y determinar posibles responsabilidades. La investigación apunta a verificar si los vehiculos se desplazaban por zonas habilitadas y si cumplían con las medidas de seguridad vigentes para circular en áreas de médanos. Los conductores de ambos vehículos quedaron a disposición judicial para brindar declaración.

En paralelo, se montó un importante operativo de emergencia con la participación de bomberos, ambulancias y personal policial, tanto para asistir a los heridos como para asegurar el lugar del hecho. El episodio volvió a poner el foco sobre los riesgos del tránsito recreativo de vehículos de alta potencia en La Frontera, un sector que cuenta con controles periódicos debido a la peligrosidad que implica este tipo de circulación.