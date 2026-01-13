General |

Tragedia en La Frontera de Pinamar: un choque entre un UTV y una camioneta dejó grave a un nene de 8 años

El menor resultó gravemente herido tras el impacto y debió ser hospitalizado de urgencia. Permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

La temporada de verano en Pinamar se vio empañada por un violento siniestro vial ocurrido en el sector de La Frontera, una zona frecuentada por vehículos de doble tracción. Un vehículo tipo UTV de color rojo y una camioneta Volkswagen Amarok blanca colisionaron de frente, dejando como saldo a un niño de 8 años en estado crítico.

El impacto fue de tal magnitud que el menor debió recibir maniobras de reanimación en el lugar del choque, asistido inicialmente por una médica que se encontraba ocasionalmente en la zona. Posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Pinamar, donde ingresó inconsciente y con una grave lesión craneal, por lo que permanece internado en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado.

En el UTV también viajaban una mujer, quien conducía el vehículo, y un hombre que sufrió heridas de consideración en el rostro como consecuencia de la colisión frontal. Ambos fueron asistidos por personal médico, aunque su estado de salud no reviste riesgo de vida.

Tras el siniestro, intervino la Justicia, que ordenó una serie de peritajes para establecer cómo se produjo el choque y determinar posibles responsabilidades. La investigación apunta a verificar si los vehiculos se desplazaban por zonas habilitadas y si cumplían con las medidas de seguridad vigentes para circular en áreas de médanos. Los conductores de ambos vehículos quedaron a disposición judicial para brindar declaración.

En paralelo, se montó un importante operativo de emergencia con la participación de bomberos, ambulancias y personal policial, tanto para asistir a los heridos como para asegurar el lugar del hecho. El episodio volvió a poner el foco sobre los riesgos del tránsito recreativo de vehículos de alta potencia en La Frontera, un sector que cuenta con controles periódicos debido a la peligrosidad que implica este tipo de circulación.

ADEMÁS: Meteotsunami en Santa Clara del Mar: un muerto y más de 30 heridos

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados