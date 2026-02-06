Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Todos los martes 22hs, en vivo por el canal de YouTube Liliana Chelli, PREGUNTAS AL 11 5745 6102

Felipe te cuenta esta semana que está con su amigo el Duende CIRHILHO, el que desatranca la Money

Hoy el Duende CIRHILHO te envía un mensaje. Desde que leas este mensaje, algo cambiara, porque desde hoy es el mejor día para incrementar tu patrimonio y aumentar tu felicidad, ya que no importa lo bien o mal que te haya ido hasta el momento, sino lo bien que te ira a partir de ahora.

La suerte cambia de un momento a otro, porque es activa e inquieta, lo único que hay que hacer es tomarla siempre por su parte buena y para eso tu Duende te ayudara utilizando tu mente en forma positiva. Este es un Duende es de color verde y siempre que se lo visualiza se lo ve en tonos de verdes en degradé, se lo llamaba el Duende del "Desatranque" ya que poseía muchísima energía de destrabes y cuando este campo se activa, forma una imagen similar a un humano, y los sentimientos y pensamientos se hacen mil veces más poderosos.

CIRHILHO enseña a crear a todos los lectores ese campo de energía y hay dos formas de generar esto mismo. Una es a través de la respiración, la meditación y el fluir de la energía del amor, como un acto de conciencia, que genera un campo viviente y por ende el del Duende. Y la otra, es tener en persona al Duende CIRHILHO el "verdadero" y meterse en el, en un acto totalmente mental y lógico, que trae como consecuencia la conexión amorosa con la suerte, el dinero, la abundancia y la prosperidad, obviamente desatrancando las trabas para que entre lo bueno, así decían nuestras abuelas, la palabra desatrancar funcionaba mucho más que destrabar, piénsalo.

Duende Felipe le pide a DUENDE CHIRILHO un número ganador para esta semana y el número de la suerte para esta semana son tres, porque formaran el principio y el fin de las cuentas y de todo lo que hasta ahora pasaste, creando un capicúa perfecto: 810 y 018.

Qué significan estos números según el Duende y cómo podemos llevar nuestra intuición duendil al número ganador.

El número 8 equivale a un Duende de la conciencia colectiva es el que se responsabiliza al amor de su propia energía y envía energía a los seres humanos para lograr sus objetivos. Además, tiene la propiedad de materializar sus emociones en sucesos de realidad en efecto y tiempo.

El número 1 equivale a un Duende de la Money, es cálido y siempre va por lo material, tiene el poder de la actuación, es muy impulsivo, y recomienda que ese mismo impulso, sea humano y así el número que llega con el 1 a nuestra mente, ese será el adecuado.

El número 0 equivale al Duende de la autorrenovación. el otorgara flexibilidad mental, cambios, deseos de cambios, conciencia de integridad, es decir veracidad de pensamientos y habilidades para la persuasión, o sea que es muy poderoso en este estilo y lleva consigo la buena estrella.

Esta semana CIRHILHO está con mucha luz y buenos augurios para todos los que lo convoquen.