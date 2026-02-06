Paro de colectivos por falta de pago afecta a más de doce líneas en el AMBA

Choferes iniciaron una medida de fuerza por retrasos en sueldos y viáticos. La protesta impacta en miles de usuarios del AMBA y complica el inicio de la jornada.
Un conflicto salarial en el transporte público afecta este viernes a miles de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Choferes de al menos doce líneas de colectivos realizan un paro total en reclamo por la falta de pago de sueldos y viáticos, según informaron fuentes gremiales.
La medida impacta en usuarios que utilizan estos servicios para llegar a sus trabajos, centros de estudio y turnos médicos. El reclamo apunta a retrasos en los haberes del último período, situación que derivó en la paralización del servicio.
Las líneas afectadas pertenecen principalmente a dos empresas: Micro Ómnibus General San Martín (333, 407, 437 y 707) y Micro Ómnibus Quilmes (159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619). También continúa sin servicio la línea 148, de la empresa El Nuevo Halcón, que arrastra un conflicto similar desde fines de enero.
Desde el sector gremial señalan que los viáticos son una parte central del salario debido a las extensas jornadas laborales. Las empresas, en tanto, advierten que atraviesan una situación financiera crítica vinculada al atraso en subsidios y al esquema tarifario vigente.
El paro generó paradas colmadas y mayor demanda en trenes y otros medios alternativos. Se esperan reuniones entre gremios, empresarios y autoridades para intentar destrabar el conflicto, mientras se recomienda a los usuarios planificar sus traslados con anticipación.
comentar