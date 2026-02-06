Gremios |

Conflicto en Coca Cola: Moyano anunció paro por tiempo indeterminado

La medida se tomó tras una asamblea del Sindicato de Camioneros dónde participaron 1.500 trabajadores. Exigen la efectivización de contratados, mejoras en el presentismo y la incorporación de personal en el turno nocturno.

El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, encabezó una asamblea con 1.500 trabajadores en la planta Mega de Coca-Cola, donde anunciaron un paro por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras laborales.

Del encuentro participaron también el secretario Gremial, Marcelo Aparicio, el cuerpo de delegados y trabajadores de la planta, quienes exigieron la efectivización de contratados, mejoras en el presentismo y la incorporación de personal en el turno nocturno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cgt_camioneros/status/2019744490181755195?t=Xj0tO8nL8N3BAwnmewbtCg&s=19&partner=&hide_thread=false

“Estamos de paro y nos vamos a quedar en la planta hasta que tengan una solución”, sostuvo Moyano durante la asamblea, en la que los trabajadores manifestaron la necesidad de avanzar en condiciones laborales dignas y salarios acordes al esfuerzo diario.

En ese marco, el dirigente sindical rechazó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y convocó a movilizarse el próximo 11 de febrero, cuando el proyecto será tratado en el Congreso, al afirmar: “Hay que estar todos en la calle para defender los derechos conquistados”.

ADEMÁS: ATE confirmó un paro nacional aeroportuario para el próximo lunes

En los últimos días Moyano recibió en su despacho de Camioneros al líder de la UOM, Abel Furlán y a Alejandro Gramajo, al secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) el gremio que nuclea a los organizaciones sociales y que viene articulando con la CGT cada vez con mayores niveles de acuerdo.

Puntos clave

  • El paro por tiempo indeterminado se decidió en una asamblea con 1.500 trabajadores.
  • La medida se desarrolla en la planta Mega de Coca Cola.
  • Los reclamos incluyen efectivización, mejoras en el presentismo e incorporación de personal nocturno.
  • Pablo Moyano rechazó la reforma laboral y llamó a movilizarse el 11 de febrero.
  • No hubo, hasta ahora, respuesta oficial de la empresa.

