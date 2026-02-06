Conflicto en Coca Cola: Moyano anunció paro por tiempo indeterminado

Del encuentro participaron también el secretario Gremial, Marcelo Aparicio, el cuerpo de delegados y trabajadores de la planta, quienes exigieron la efectivización de contratados, mejoras en el presentismo y la incorporación de personal en el turno nocturno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cgt_camioneros/status/2019744490181755195?t=Xj0tO8nL8N3BAwnmewbtCg&s=19&partner=&hide_thread=false #PabloMoyano ante 1.500 trabajadores de @CocaColaAr confirmó el paro total en la planta hasta que la empresa de respuestas.

Se exige efectivización, mejoras en el presentismo y personal nocturno. Además, llamó a movilizar el 11 de febrero contra la Reforma Laboral. pic.twitter.com/lbwRUXD9Yc — infocamioneros (@cgt_camioneros) February 6, 2026

“Estamos de paro y nos vamos a quedar en la planta hasta que tengan una solución”, sostuvo Moyano durante la asamblea, en la que los trabajadores manifestaron la necesidad de avanzar en condiciones laborales dignas y salarios acordes al esfuerzo diario.

En ese marco, el dirigente sindical rechazó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y convocó a movilizarse el próximo 11 de febrero, cuando el proyecto será tratado en el Congreso, al afirmar: “Hay que estar todos en la calle para defender los derechos conquistados”.

En los últimos días Moyano recibió en su despacho de Camioneros al líder de la UOM, Abel Furlán y a Alejandro Gramajo, al secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) el gremio que nuclea a los organizaciones sociales y que viene articulando con la CGT cada vez con mayores niveles de acuerdo.

