Uno de los dueños de supermercados Coto fue denunciado por presunta estafa en Miami

Según The Real Deal -que cita a Alvarado Journalist-. la denuncia fue presentada por la Asociación de condominios (consorcio de propietarios) de las mencionadas residencias, ante el Tribunal de Circuito de Miami-Dade, y sostiene que Coto habría diseñado una estructura financiera ilegal para beneficiar a empresas vinculadas a su entorno personal, que habría perjudicado en unos 5.000.000 de dólares a los copropietarios del Aston Martin Residences. Dicho de modo coloquial: se habrían inflado las expensas pagando sobreprecios a proveedores amigos o a empresas de servicios propias o relacionadas con el desarrollador.

Según el documento judicial, mientras la desarrolladora mantenía el control administrativo del edificio (ubicado en 300 Biscayne Boulevard Way), los fondos de mantenimiento (expensas comunes) pagados por los propietarios habrían sido aplicados a contratos con sobreprecios hacia terceros relacionados con Germán Coto.

Aston-Martin-Residences mejor.jpg

Una inversión de 1.000 millones de dólares

El Aston Martin Residencies es un complejo edilicio desarrollado por la familia Coto que demandó una inversiòn estimada en 1.000 millones de dólares.

El lujoso edificio está ubicado en Biscayne Boulevard 300, justo en el punto donde el río Miami se une con el océano Atlántico, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad.

El edificio tiene forma de velero y 66 pisos, donde se distribuyen 391 departamentos que van de 70 a 300 metros cuadrados, incluidos siete penthouse con terraza y piscina privada. Además, el edificio cuenta con un hangar especial para aviones privados en el Aeropuerto de Miami y en la planta baja habrá un muelle para embarcaciones.

Los precios de estos departamentos comienzan en más de 500 mil dólares para unidades más pequeñas y llegan hasta 60 millones de dólares (por el penthouse más costoso)

Al comprador del mejor penthouse de su edificio (valuado en 60 millones de dólares), Coto le regala un Aston Martin deportivo exclusivo cero kilómetro.