Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Felipe te cuenta esta semana que esta con su amigo "ALFHYO", Duende de la llave del Tiempo

Ocurrió hace mucho tiempo… Alfhyo, el Duende del Tiempo le regala a cada persona una “Llave Reloj” llena de tiempo, una llave que al cerrar los ojos y nombrar a este Duende aparecerá en tu mente, usa y veras que abre caminos. Dentro de ella, de la misma llave hay miles de segundos y minutos, ALFHIO el Duende la tiene en su mano… y, sin embargo, a medida que el humano crece, se va desaprendiendo sin saber usar este valioso regalo; y es por eso que la mayoría de los adultos no tiene ni la menor idea de administrar el tiempo que Alfhyo les da.

Porque el tiempo no es oro; el tiempo tiene su propio valor grande incalculable, su propia medida y sus propias leyes. Si intentas ahorrarlo acabas perdiéndolo, en cambio, si lo pierdes, acumulas momentos. Si lo inviertes muy rápido no te da interés, pero si lo inviertes despacio, a medida que pasan los años, los recuerdos son cada vez más interesantes. Alfhyo siempre dijo que, si lo gastas en esas cosas que llaman «útiles», se marchita, pero si lo gastas en esas cosas que llaman «inútiles», florece.

Así que, aunque el tiempo pueda parecer muy extraño, no lo es, lo que ocurre es que va a su ritmo y, por mucho que te empeñes en otra cosa, el Duende de la llave del Tiempo solo pone en cada hora 60 minutos y en cada minuto 60 segundos. Nada más y nada menos. “No busques gente para matar las horas, sino búscale con horas para vivir”

Y en la oscuridad, en esas zonas más oscuras y sombrías de nosotros mismos, en esos momentos de desolación, toma la llave de Alfhyo porque también habitan destellos, zonas luminosas que tenemos que aprender a ver. En cada uno de nosotros hay luz y oscuridad, un aprendizaje que nace de la aceptación de nuestros monstruos que tenemos que aprender a desvelar.

Cuando penetramos en una habitación oscura, resulta difícil percibir las cosas que nos rodean, por lo general si no estamos atentos, podemos darnos un buen golpe en el dedo pulgar con un mueble, por ejemplo. Esta analogía tan curiosa, nos da una idea de la importancia de la luz y del tiempo en nuestras vidas.

ALFHIO es un Duende cuya esencia vital se vincula con el tiempo, si bien los duendes de su tipo guardan relación terrenal con la tierra, en el cambio de fases este duende está íntimamente consagrado a la chispa que da vida, y al tiempo. ALFHIO aporta luz en tu vida en cada minuto y en cada hora es quien, al penetrar en un oscuro laberinto de recuerdos tormentosos o momentos de tristeza, abre las ventanas para que penetre luz a tus horas en tu corazón, y obviamente repercuta en tu vida.

Este accionar, por lo general viene acompañado de una seguidilla de emociones positivas que se van contagiando de uno a otro, desde el primero que fue tocado por la luz benigna de este simpático Duende. Es el también quien calmara tus ansias y te dará calor en momentos fríos, esos donde los nervios te carcomen y necesitas de un golpe de calor, como una chispa que encienda tu alma y te permita poner en marcha tus sueños.

Esta Semana el Duende ALFHYO te brindara tres números Mágicos; 715. Los cuales debes tener muy presentes, ya que si creés en él y realizaste el ritual, te permitirán acertar con tus números.

El número 7: equivale al “Duende de la luz” príncipe de los gnomos del aire y el que llega con su estandarte para dar coraje y esperanza a los que necesitan algo más que un golpe de suerte.

El número 1: equivale al “Duende de la ventana” Aquel que no sabe bien si es una ventana o una puerta, pero te invita a que veas por medio de ellas que afuera abunda un mundo entero.

El número 5: equivale al “Duende de la sinceridad” un buen amigo que busca que te desahogues, pero que refuerces el momento de tu partida para seguir caminando en busca de tu suerte.