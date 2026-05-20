Zonas frías: que regiones se quedarían sin el subsidio al gas

El gobernador más afectado será Axel Kicillof por amplio territorio bonaerense afectado. “1,3 millones de bonaerenses perderán el subsidio”, graficó Jimena López, diputada de UP.

De esta forma, el descuento en la tarifa solo se mantendrá para quienes acrediten vulnerabilidad económica a través del registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El esquema alcanza a hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas ($4,3 millones, según los últimos datos del Indec), beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), con certificado único de discapacidad (CUD), y veteranos de Malvinas.

Mientras que el proyecto preserva el subsidio pleno-sin filtro de ingresos- en las zonas consideradas de “efectiva severidad climática”.

Ola de frío Bariloche bajo nieve

Allí se incluyen la Patagonia (las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna, que abarca zonas andinas de Jujuy, Salta y Catamarca.

Aun así, incluso en esas regiones el beneficio se reduciría. El subsidio cubriría únicamente el precio del gas en origen y dejaría afuera los costos de transporte y distribución.