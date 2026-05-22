Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

El domingo 24 de mayo, desde las 13:45, también por El Trece será el turno de Juana Viale quien volverá a ponerse al frente de una nueva edición de “Almorzando con Juana” con una mesa integrada por figuras vinculadas al espectáculo, el teatro y el periodismo deportivo.

Entre los invitados confirmados aparece Carlos Belloso, actor de extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, que actualmente es uno de los protagonistas de la obra "Casual" junto a Malena Guinzburg, Diego Gentil, Claudio Martínez Belt y Lucas Wrich, con dirección de Pablo Fábregas.

image Carlos Belloso en CASUAL

La mesa también contará con la participación de bailarina y actriz Valeria Archimó, la actriz, bailarina, cantante y conductora Cande Molfese -actualmente dedicada a su nuevo emprendimiento gastronómico Borja, un café de especialidad- y la perdiodista deportica Flor Andersen.