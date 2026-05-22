Acusaron a los astronautas de Artemis II de fingir el viaje a la Luna

La escena data del pasado 12 de mayo, pero se hizo viral por estos días. Mientras la tripulación optó por no responder las acusaciones, el hombre continuó gritando: "La NASA es una farsa. Arrepiéntanse ante Dios, veo a través de sus mentiras".

Además, afirmó que la "operación psicológica" de los astronautas "no está funcionando" y los acusó de engañar a la población.

El video rápidamente se viralizó en plataformas digitales, generando reacciones divididas entre usuarios que defendieron el trabajo científico de la NASA y otros que compartieron teorías conspirativas sobre la exploración espacial.

El episodio no es aislado. Las teorías conspirativas vinculadas a las misiones espaciales tienen décadas de historia en Estados Unidos y han resurgido con fuerza en el ecosistema digital. Expertos científicos y agencias espaciales han documentado y refutado en reiteradas oportunidades estos planteos mediante evidencia técnica, fotográfica y audiovisual de acceso público.

Lo que resulta significativo del incidente en el Capitolio no es solo la irracionalidad del argumento, sino el contexto en el que se produce: un momento en que el negacionismo científico, alentado por sectores políticos y amplificado por algoritmos de redes sociales, encuentra cada vez más audiencia en el mundo anglosajón. La imagen de cuatro astronautas siendo acosados en el edificio del Congreso de la primera potencia mundial mientras intentan esquivar los gritos de un desconocido que los acusa de actores retribuye, sin querer, una postal del deterioro del debate público en la era de la posverdad.

El programa Artemis impulsado por la NASA tiene como objetivo llevar nuevamente astronautas a la Luna y establecer bases para futuras misiones tripuladas a Marte. Artemis II, que es la segunda misión del programa y la primera con tripulación, consistió en un vuelo de diez días alrededor de la Luna, donde la tripulación sobrevoló la cara oculta del satélite.