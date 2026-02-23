Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Todos los martes 22hs, en vivo por el canal de YouTube Liliana Chelli, PREGUNTAS AL 11 5745 6102

Hoy Duende Felipe presenta a EL DUENDE BEZEZE, el de la Suerte

El Enano BEZEZE fue un dios en el antiguo Egipto. Aunque llegó a ser muy popular, sus orígenes son inciertos, ya que se decía que venía de la camada de los Duendes de la Naturaleza.

Es probable que el nombre de BEZEZE derive de la palabra "besa", que podríamos traducir como "proteger". Se trata de un dios enano y grotesco que generalmente era representado de frente para mostrar su fealdad. Sin embargo, a pesar de su aspecto, se trata de una deidad que principalmente se asocia al hogar, a las embarazadas, al parto y a la infancia. Suele aparecer con barba y con una gran lengua, acentuando su aspecto grotesco.

Además, en ocasiones tiene una gran barriga y pechos prominentes, quizás por su asociación con las mujeres embarazadas. Se le considera también un protector contra las serpientes y por eso en muchas representaciones aparece con una en sus manos, pero también puede llevar instrumentos musicales, sobre todo panderetas. Debido a su asociación con la música puede aparecer bailando.

BEZEZE Y DUENDE FELIPE TE DAN TU NÚMERO

El mágico número de tres cifras de esta semana es el 176.

El número 1: equivale al "Duende del hogar" es el que se responsabiliza de los miembros de una comunidad o familia, brinda salud y energía para que lleven a cabo sus metas.

El número 7: equivale al "Duende del alimento" dador de vida y de gratitud, él se tiñe de diversos colores para que no falte lo esencial y lleguen en abundancia.

El número 6: equivale al "Duende de la energía" el otorgara renovación mental, deseos de cambios en los designios del tiempo, incansable buscador de cambios energéticos a pleno.