Murió un piloto en el Enduro de Villa Gesell: sus vínculos con el narcotráfico

Según confirmaron fuentes policiales, se trata de Andrés Alberto Alemán, de 28 años, un hombre oriundo de la localidad bonaerense de Ensenada que contaba con un frondoso prontuario y que estaba en la mira de la Justicia.

El siniestro ocurrió este fin de semana, cuando Alemán circulaba con su motocicleta por la zona de competencia. De acuerdo a los primeros reportes, cayó de un médano cortado, sufriendo heridas de extrema gravedad. La víctima no llevaba puesto el casco protector al momento del impacto.

Pese a los reiterados intentos de reanimación por parte de los bomberos en el lugar, el joven ingresó ya sin signos vitales al hospital local.

enduromuerto El piloto fallecido en el Enduro era investigado por sus antecedentes penales.

Los antecedentes del piloto fallecido en el Enduro de Villa Gesell

Más allá del accidente en la competencia, la identidad de Alemán encendió las alarmas en el ámbito policial. Las autoridades confirmaron que el motociclista acumulaba "abultados antecedentes penales". De hecho, se lo investigaba bajo la firme sospecha de integrar los mandos jerárquicos de una poderosa banda dedicada al narcotráfico que opera en zonas de Mosconi y Punta Lara.

Junto con las causas por drogas, su nombre figuraba en expedientes recientes por su presunta participación en un violento y sangriento incidente ocurrido en Berisso.

Tras confirmarse la noticia de su deceso, familiares y allegados comenzaron a despedirlo a través de las redes sociales. “x100pre negro, la mafia no te va a olvidar”, escribieron, junto a una foto en donde se lo ve junto a otros dos hombres.

En paralelo, y dada la urgencia de la situación, su círculo íntimo lanzó una campaña para pedir ayuda económica y recaudar fondos destinados a costear los gastos del traslado del cuerpo desde la localidad balnearia y el posterior servicio de sepelio.