El gendarme detenido en Venezuela inició una huelga de hambre: exige su liberación

“Hoy he recibido la información que Nahuel Agustín Gallo y más de 200 personas recluidas en El Rodeo 1 han iniciado una huelga de hambre”, afirmó su esposa, María Alexandra Gómez. “Unos 214 presos en total, entre venezolanos y extranjeros, están en huelga de hambre”, explicó Yalitza García, suegra del gendarme argentino.

"Lo que están haciendo cruzó el límite de lo INHUMANO. Responsabilizo a Martínez Rangel, quien es el director del recinto. Lo que le pase a Nahuel, a los extranjeros y demás inocentes sólo es responsabilidad de usted y sus custodios”, subrayó la pareja de Gallo en un posteo publicado en su cuenta de la red social X.

Y agregó: “A la Presidenta (E) Delcy Rodríguez, al Presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, dejen de jugar con la ilusión y expectativa de nosotros y de Nahuel. Nahuel es inocente y tiene que ser liberado YA".

La huelga de hambre en el Rodeo I fue anunciada el sábado por Alfredo Romero, director de Foro Penal, la ONG que lidera la defensa de los detenidos por razones políticas en el país caribeño.

El Parlamento aprobó el jueves pasado una Ley de Amnistía, impulsada por Delcy Rodríguez. Luego de la promulgación de la iniciativa, fueron verificadas 16 liberaciones de presos políticos en Venezuela, cuyos identidades aún no trascendieron.

El caso de Nahuel Gallo

El gendarme argentino fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en el paso fronterizo de San Antonio del Táchira, cuando intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su pareja y a su hijo pequeño. Según denuncias realizadas por familiares y el gobierno de Javier Milei, contaba con la documentación en regla y viajaba como particular.

Desde aquel momento, Gallo permanece incomunicado en el país caribeño, sin visitas familiares ni acceso a defensa privada, en lo que sus allegados califican como una detención arbitraria y una "desaparición forzada".

Hace poco más de una semana, la suegra de Gallo hizo una exposición en la Asamblea Nacional y reclamó la liberación del efectivo argentino. Además, Yalitza García encaró a un grupo de diputados chavistas y les exigió que dejen en libertad a su yerno.

Tras la aprobación de Ley de Amnistía, Delcy Rodríguez destacó la importancia de la norma y la presentó como un paso hacia la reconciliación nacional, instando al pueblo venezolano a "romper con el ciclo de odio y violencia política" al que asistió el país durante las últimas décadas para "avanzar desde la divergencia".

En esa línea, Rodríguez insistió en la necesidad de "romper con ese ciclo de la antipolítica" que dio alas "al odio, el extremismo y el fascismo", así como a "violencia política (y) crímenes de odio". "Debe acabarse con eso", reiteró al tiempo, que dio su reconocimiento "a las víctimas de todo este periodo de violencia política de 1999 hasta el año 2025"