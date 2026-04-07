Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Liliana Chelli presenta los números de la suerte de la mano de Felipe, a quien esta semana lo acompaña su amigo ZHOZHO, el de ORO.
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El Duende ZHOZHO esta semana te envía este mensaje de suerte, de abundancia y de prosperidad. Esta camada de Duendes son seres mágicos y fuertes pertenecientes a una raza noble de semi humanos. Cuenta la leyenda que Eulé, un herrero deseoso de tener hijos a los que entregar sus conocimientos, talló este Duende con arena y piedra, y les dio forma de seres bajos y fuertes, pero ojo jamás debía ser de cerámica, poliéster o menos de yeso, ya que su vibración no era de buen augurio.
La figura del Duende ZHOZHO no ha variado mucho desde esta leyenda. Son seres muy brillantes y de piel bronceada, y la imagen verdadera de este Duende impacta y resplandece ante los ojos humanos. Su raza es muy resistente, viven de 350 a 450 años. Suelen llevar el pelo largo al igual que la barba y el bigote. Han aprendido a hablar varias lenguas, entre ellas la propia y la de algunos de sus enemigos, por esto mismos son de “Alta Protección” un ZHOZHO demuestra sus facultades desarrolladas; son capaces de distinguir la posición de su enemigo por los cambios de aire que provoca cualquier movimiento e, incluso, detectan el calor corporal de otro ser, lo que les permite esquivar al enemigo.
ZHOZHO energiza esta semana con tres cifras, las cifras del dinero en puerta y de la rueda de la vida: es el 321.
Numero 3: abarca el “Duende del triangulo”, es la trinidad, todo tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el mismo trébol de tres hojas a tu lado dándote la suerte deseada, este mismo trébol es que puedes llevar contigo para que ese giro empiece a funcionar, al lado de tu Duende
Numero 2: abarca el "Duende de mundo", dice que cuando estés abrumado por las dudas te dará fortaleza y valor para salir adelante y así conquistar lo que hace años esperas.
Numero 1: abarca el "Duende de la fuerza", el que tira de las cadenas siempre para derrumbar todos los obstáculos que se presentan en día a día, es la unidad creadora y la fuerza.