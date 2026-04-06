La figura de Colón de Santa Fe presentó a su novio en medio de una entrevista

Durante una entrevista, la actual figura del Sabalero blanqueó a su pareja del mismo sexo con un video sorpresa, organizado por la producción del programa. Un hecho inédito para el fútbol argentino.
Ignacio Lago, la estrella actual de Colón de Santa Fe, protagonizó un hecho sin precedentes en el deporte argentino. En una entrevista, el delantero surgido de Almirante Brown presentó públicamente a su novio, convirtiéndose en el primer futbolista profesional del país en hacerlo de manera abierta.
Durante su participación en el programa Sangre y Luto, emitido por Aire de Santa Fe, el atacante recibió una sorpresa preparada por la producción: un video. En él, su pareja le dedicó unas palabras que emocionaron a todos en el estudio.
“Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa”, comenzó diciendo en la grabación. Luego, resaltó el compromiso del jugador: “No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño...”.
El mensaje finalizó con una frase que fue muy celebrada por los conductores: “Gracias por defender los colores de mi ciudad”. Tras ver el video, el futbolista de la Primera Nacional no pudo ocultar su emoción. “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar”, comentó.
Por último, reconoció que no tenía sospechas sobre la sorpresa organizada por la producción junto a su pareja. “No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial”, concluyó.
Ignacio Lago está a punto de cerrar su nuevo contrato. El acuerdo está prácticamente definido e Ignacio Lago firmaría su renovación hasta diciembre de 2027 con Colón. De concretarse, el delantero se convertiría en el jugador mejor remunerado del plantel.
En ese marco, el presidente José Alonso dejó entrever que la situación está muy avanzada. “Está todo sobre la mesa y solo falta que llegue el representante para firmar”, aseguró.
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