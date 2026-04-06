La figura de Colón de Santa Fe presentó a su novio en medio de una entrevista

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El mensaje finalizó con una frase que fue muy celebrada por los conductores: “Gracias por defender los colores de mi ciudad”. Tras ver el video, el futbolista de la Primera Nacional no pudo ocultar su emoción. “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar”, comentó.

Por último, reconoció que no tenía sospechas sobre la sorpresa organizada por la producción junto a su pareja. “No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial”, concluyó.

Ignacio Lago presentó a su novio

Será el jugador mejor pago del plantel

Ignacio Lago está a punto de cerrar su nuevo contrato. El acuerdo está prácticamente definido e Ignacio Lago firmaría su renovación hasta diciembre de 2027 con Colón. De concretarse, el delantero se convertiría en el jugador mejor remunerado del plantel.

En ese marco, el presidente José Alonso dejó entrever que la situación está muy avanzada. “Está todo sobre la mesa y solo falta que llegue el representante para firmar”, aseguró.