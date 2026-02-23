Marcelo Gallardo anunció "con dolor en el alma" que no seguirá como entrenador de River

El entrenador más ganador de la historia de River decidió dar un paso al costado después de meses de no encontrarle un buen funcionamiento al equipo y de una mala racha histórica del club con 12 derrotas en sus últimos 20 partidos, iniciada en el final de un 2025 para el olvido y continuada en este inicio de año.

Tras la caída 1 a 0 con Vélez en Liniers, que significó la tercera derrota consecutiva en el torneo, el Muñeco suspendió la conferencia de prensa para reflexionar sobre su continuidad en el cargo. Finalmente, el entrenador decidió ponerle fin a su segundo ciclo en River que inició en agosto de 2024 en reemplazo de Martín Demichelis y que estuvo muy lejos de cumplir las expectativas generadas con su regreso a la institución.

En este segundo ciclo, Gallardo dirigió 85 partidos, con 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas. Sí, un promedio de cuatro triunfos cada diez encuentros, bajísimo para un club de la grandeza de River. El equipo no ganó ningún título y perdió la Supercopa Internacional con Talleres que había clasificado con el entrenador anterior.

Por otro lado, River no pudo pelear las Copas Libertadores 2024 y 2025 siendo superado y quedando afuera con Atlético Mineiro (perdió 3 a 0 y empató 0 a 0) y Palmeiras (cayó por 3 a 1 y 2 a 1). Además, no pudo clasificar a la edición de este año y jugará la Sudamericana.

Los puntos más altos de la segunda Era Gallardo fueron dos victorias en el Superclásico contra Boca: la de la Liga 2024 con un equipo alternativo por 1 a 0 en La Bombonera y la del Apertura 2025 por 2 a 1 en el Monumental. Dos alegrías al eterno rival en medio de muchas frustraciones en todas las competencias.

River gastó cerca de 100 millones de dólares para el armado de un plantel a pedido de Gallardo que tiene muy bajos niveles individuales y con nombres importantes pero muy lejos de su mejor versión. El Muñeco, que tanta capacidad demostró en su primer ciclo, pifió en todos los ámbitos.

De todas maneras, la estatua no se cae: Gallardo es y será por siempre leyenda de River. Con muchísimo dolor y emoción, más allá de que las partes sean conscientes de que es lo mejor en este momento de crisis deportiva, el Muñeco y el hincha se despedirán este jueves, en el duelo contra Banfield, en un triste Monumental.