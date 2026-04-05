El brutal nocaut que conmociona al mundo del boxeo: "Su carrera se acabó"

El irlandés Glenn Byrne sufrió una hemorragia cerebral tras un golpe que le dio William Crolla que lo noqueó en el séptimo round de un combate de boxeo.
Glenn Byrne sufrió un brutal nocaut ante William Crolla en el séptimo round que le causó una hemorragia cerebral y podría no poder volver a subirse a un ring en toda su vida. Una escena y situación que conmociona al mundo del deporte de los puños.
Desde la organización JB Boxing Productions llevaron tranquilidad inicial: “Glenn está de buen humor, charlando, riendo y bromeando, esperando los resultados de la tomografía computarizada. Queremos agradecer a todos sus mensajes de preocupación, significan mucho para nosotros”.
Y, más tarde, dieron a conocer el parte médico del boxeador: “La hemorragia cerebral está bajo control en este momento. Lo están monitoreando cada hora y, si Dios quiere, en las próximas 24 horas recibirá el alta del hospital y podrá recuperarse por completo”.
El impacto del episodio también golpeó a su entorno cercano, y su hermano Jay Byrne fue contundente sobre el futuro del púgil, según The Sun: “Estoy desconsolado. Estuve toda la noche en el hospital con él y anoche se acabó la carrera de Glenn. Su carrera ha terminado, nunca volverá a boxear”.
El vencedor, tras celebrar sin advertir la gravedad, se mostró arrepentido cuando comprendió la situación: “Espero que esté bien. Lamento haberlo celebrado después. No me di cuenta de lo gravemente herido que estaba. Creo que todos deberíamos aplaudir a Glenn Byrne. Fue un guerrero esta noche”.
La velada también dejó reflexiones desde el entorno dirigencial, con Eddie Hearn destacando lo ocurrido arriba del ring: “Por eso este deporte es tan increíble. Creo que William Crolla merece muchísimo respeto. Todos esperamos que Glenn Byrne esté bien, creemos que lo está, pero mantendremos a todos informados. Nuestros pensamientos están con él. Dos guerreros increíbles, quiero decir, este joven estaba fuera y cuando digo fuera, me refiero a su carrera (sobre Crolla). Lo que viste ahí dentro fue a un hombre desesperado, luchando honestamente por su carrera, y simplemente tenía que encontrar una manera, simplemente tenía que seguir adelante".
“Cómo encontró la manera de recuperarse y ganar esa pelea, sinceramente, sé que suena duro decir que estás luchando por tu carrera, pero en este escenario, en esta plataforma, una segunda derrota a ese nivel prácticamente habría significado el fin de su carrera en esta plataforma. Fue una de las cosas más increíbles que he visto. Como dije, es difícil celebrar hasta que sepamos que Glenn Byrne está bien, pero les tengo un enorme respeto a ambos”, sentenció.
En paralelo, la promotora apuntó contra el arbitraje y cuestionó que la pelea no se haya detenido antes: “Es la razón por la que hay muertes en el boxeo. A William deberían haberle parado tras las tres caídas y ambos habrían regresado a casa sanos y salvos. Esto no se trata de ganar o perder, se trata de seguridad en nuestro deporte... El boxeo es un deporte muy duro y árbitros como ese son los que arruinan nuestro deporte”.
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