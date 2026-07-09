Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Liliana Chelli presenta los números de la suerte de la mano de Felipe, a quien esta semana lo acompaña su amigo KANISTHO, el Duende de las Soluciones.
El Duende Felipe te pide que lo sigas en Instagram @duendefelipeok y para comunicarse por cualquier pregunta al celular 11 5745 6102 por WhatsApp.
Todos los martes 22hs, en vivo por el canal de YouTube Liliana Chelli, PREGUNTAS AL 11 5745 6102.
Este hermoso ser de los bosques, el DUENDE KANISTHO, es el de las soluciones, aparece de vez en cuando y, esta semana, responderá a tu llamada y te dará la solución a eso que te preocupa todos los días y te desvela por las noches.
Solo tienes que hacer este ejercicio, todas las noches antes de dormirte, por 9 días seguidos: respira suavemente y llamalo con toda la fuerza de tu corazón, pidiendo la solución a tu problema y abriendo las puertas de tu alma.
También él mismo te dice que aspires a lo mas alto sin temores, que mientras más lejos intentes llegar, se acercaran más las metas por lejanas o imposibles que parezcan. Y DUENDE KANISTHO te marca que, si haz llegado a este punto, es señal de que puedes llegar más lejos.
Estos números pertenecen a DUENDE KANISTHO, el de las soluciones.
El numero 4: Lo rige el "Duende de la Magia", el solo tener la imagen del Duende personal y tomar su mano será de suerte.
El numero 5: Lo rige el "Duende de la lucha", es el que gusta poner en práctica todo terreno, esa misma energía lo incita a dar lo mejor de si mismo, por lo que atrae el éxito prontamente.
El numero 0: Lo rige el "Duende de la vida", marca la carta de la vida eterna, donde todo gira y todo da vueltas, podes estar abajo hoy y mañana arriba, pensalo.