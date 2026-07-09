Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

También él mismo te dice que aspires a lo mas alto sin temores, que mientras más lejos intentes llegar, se acercaran más las metas por lejanas o imposibles que parezcan. Y DUENDE KANISTHO te marca que, si haz llegado a este punto, es señal de que puedes llegar más lejos.

EL NÚMERO DE FELIPE Y DUENDE KANISTHO es el 450

Estos números pertenecen a DUENDE KANISTHO, el de las soluciones.

El numero 4: Lo rige el "Duende de la Magia", el solo tener la imagen del Duende personal y tomar su mano será de suerte.

El numero 5: Lo rige el "Duende de la lucha", es el que gusta poner en práctica todo terreno, esa misma energía lo incita a dar lo mejor de si mismo, por lo que atrae el éxito prontamente.

El numero 0: Lo rige el "Duende de la vida", marca la carta de la vida eterna, donde todo gira y todo da vueltas, podes estar abajo hoy y mañana arriba, pensalo.