Día, horario y sede de todos los cruces de cuartos de final del Mundial

Te contamos todo lo que tenés que saber de los cruces de cuartos de final de la máxima cita, instancia por la que Argentina enfrentará el sábado a Suiza.
Tras finalizar la instancia de octavos de final, en donde se despidieron los tres países anfitriones y Argentina la superó con un triunfo épico remontando un 2-0 abajo ante Egipto, quedaron definidos los cruces de cuartos de final con día, horario y sede: la Scaloneta se medirá el sábado, desde las 22, con Suiza en Kansas, Estados Unidos.
El sistema de disputa de los cuartos será el habitual de las fases decisivas de los Mundiales y cómo se observó en 16avos y 8avos. Cada partido será a eliminación directa y en caso de igualdad al término de los 90 minutos se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si la paridad persiste, el ganador se definirá mediante una serie de penales.
Francia vs. Marruecos — Jueves 9 de julio, 17.00 (Boston Stadium).
España vs. Bélgica — Viernes 10 de julio, 16.00 (Los Angeles Stadium).
Noruega vs. Inglaterra — Sábado 11 de julio, 18.00 (Miami Stadium).
Argentina vs. Suiza — Sábado 11 de julio, 22.00 (Kansas City Stadium).
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