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Día, horario y sede de todos los cruces de cuartos de final del Mundial

Te contamos todo lo que tenés que saber de los cruces de cuartos de final de la máxima cita, instancia por la que Argentina enfrentará el sábado a Suiza.

Tras finalizar la instancia de octavos de final, en donde se despidieron los tres países anfitriones y Argentina la superó con un triunfo épico remontando un 2-0 abajo ante Egipto, quedaron definidos los cruces de cuartos de final con día, horario y sede: la Scaloneta se medirá el sábado, desde las 22, con Suiza en Kansas, Estados Unidos.

El sistema de disputa de los cuartos será el habitual de las fases decisivas de los Mundiales y cómo se observó en 16avos y 8avos. Cada partido será a eliminación directa y en caso de igualdad al término de los 90 minutos se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si la paridad persiste, el ganador se definirá mediante una serie de penales.

Día, horario y sede de los cruces de cuartos de final

Francia vs. Marruecos — Jueves 9 de julio, 17.00 (Boston Stadium).

España vs. Bélgica — Viernes 10 de julio, 16.00 (Los Angeles Stadium).

Noruega vs. Inglaterra — Sábado 11 de julio, 18.00 (Miami Stadium).

Argentina vs. Suiza — Sábado 11 de julio, 22.00 (Kansas City Stadium).

Para volver a ver los cruces de 8vos de final

Canadá 0-3 Marruecos

Paraguay 0-1 Francia

Brasil 1-2 Noruega

México 2-3 Inglaterra

España 1-0 Portugal

Estados Unidos 1-4 Bélgica

Argentina 3-2 Egipto

Colombia 0 (3) - 0 (4) Suiza

Para volver a ver los cruces de 16avos de final

Canadá 1-0 Sudáfrica

Alemania 1 (3) - 1 (4) Paraguay

Brasil 2 - 1 Japón

Países Bajos 1 (2) - 1 (3) Marruecos

Francia 3-0 Suecia

Noruega 2-1 Costa de Marfil

México 2-0 Ecuador

Inglaterra 2-1 Congo

Bélgica 3-2 Senegal

Estados Unidos 2-0 Bosnia

España 3-0 Austria

Portugal 2-1 Croacia

Suiza 2-0 Argelia

Argentina 3-2 Cabo Verde

Australia 1 (2) - 1 (4) Egipto

Colombia 1-0 Ghana

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