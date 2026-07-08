Tensión total: el explosivo cruce del DT de Egipto con Lionel Scaloni rumbo al vestuario

La salida del campo de los entrenadores tras el pase de Argentina a los cuartos del Mundial no fue la terminación de la euforia vivida en el campo, sino que fue otro escenario para continuar la pelea que protagonizaron los técnicos egipcios, esta vez con el DT argentino en el medio.
La remontada épica de la Selección Argentina para darlo vuelta por 3-2 ante Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo, impactó en cada televisión encendida, en cada hincha, en cada neutral e, incluso, en los protagonistas. Fueron 13 minutos de euforia, nerviosismo y exaltación que terminaron con la victoria inesperada del último campeón y la reacción boquiabierta de los rivales. Pero no fue todo alegría, ni silencio: todo mutó a reclamos desmedidos, bronca, enojo e insultos por parte del banco que hacía minutos festejaba el triunfo parcial por 2-0. Y no fue solo en el campo: se trasladaron a cada lugar del estadio, incluso en el pasillo, y regalaron una secuencia espectacular.
Uno de los egipcios más fuera de libreto fue el entrenador, Hossam Hassan, quien se dedicó a tirarle con de todo a la Albiceleste, el árbitro, el VAR y la FIFA inmediatamente después de finalizado el partido.
Uno de los cuantos reclamos que vinieron desde el cuerpo técnico fue el del racismo. Hassan cruzó los brazos en alto, un gesto que se identifica por xenofobia, siendo ignorado por el árbitro Francois Letexier. En el tercer gol argentino, la indignación se transformó en violencia desmedida: un ayudante suyo fue expulsado tras meterse en el campo a increpar a Alexis Mac Allister, insultaron a Lionel Messi, que había querido acercarse a apaciguar el clima caldeado, y el propio gesto de cruzar brazos por parte del hermano y asistente del DT, Ibrahim Hassan.
El ambiente egipcio se dio vuelta totalmente. El final del partido fue aún peor, las aguas agarraron más fuerza y la intención de pelea no decayó. El técnico se le fue al humo de forma amenazante a un fotógrafo y continuó peleándose de palabra con empleados de la organización, mientras iba rumbo al vestuario acompañado por Ibrahim y otros integrantes de su grupo de trabajo.
En un video publicado en X por el usuario @EngAmr2000 retrató la secuencia en el adentro del estadio. Los Hassan continuaban cruzados por lo vivido en el partido, con discusiones exageradas, casi fuera de sí. El punto importante de la escena nace con la aparición de Lionel Scaloni, cuando se dirigía hacia el vestuario en su pasarela habitual después de cada partido. El DT argentino, que también vivió minutos emocionantes, pasó en medio del tumulto y tuvo que correr a mano a un furioso Ibrahim. Allí fue cuando lo divisó Hossan, quien cambió rápidamente el destinatario de su enojo y se dio vuelta para seguirle el paso. Le gritó algo fuerte, espero una respuesta que nunca llegó y quiso ir a buscarlo, pero le cruzaron el paso.
Scaloni no le dio importancia y siguió caminando al mismo ritmo. Ambos aparecieron luego públicamente ante las cámaras sin rastros de pelea, lo que afirma que la situación no escaló a mayores. Hossan continuó tirando bombas y reclamó que lo vivido en Atlanta fue "un partido claramente arreglado".
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