Tensión total: el explosivo cruce del DT de Egipto con Lionel Scaloni rumbo al vestuario

En un video publicado en X por el usuario @EngAmr2000 retrató la secuencia en el adentro del estadio. Los Hassan continuaban cruzados por lo vivido en el partido, con discusiones exageradas, casi fuera de sí. El punto importante de la escena nace con la aparición de Lionel Scaloni, cuando se dirigía hacia el vestuario en su pasarela habitual después de cada partido. El DT argentino, que también vivió minutos emocionantes, pasó en medio del tumulto y tuvo que correr a mano a un furioso Ibrahim. Allí fue cuando lo divisó Hossan, quien cambió rápidamente el destinatario de su enojo y se dio vuelta para seguirle el paso. Le gritó algo fuerte, espero una respuesta que nunca llegó y quiso ir a buscarlo, pero le cruzaron el paso.

Scaloni no le dio importancia y siguió caminando al mismo ritmo. Ambos aparecieron luego públicamente ante las cámaras sin rastros de pelea, lo que afirma que la situación no escaló a mayores. Hossan continuó tirando bombas y reclamó que lo vivido en Atlanta fue "un partido claramente arreglado".