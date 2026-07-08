Dos leyendas de Brasil elogian a Messi y la remontada de Argentina

"Hablar de Leo Messi es llover sobre mojado. ¡Qué jugador! A sus 39 años, jugando su sexto Mundial, sigue mostrando la misma pasión por la camiseta argentina: vibrando, peleando, llorando y, una vez más, siendo decisivo", expresó.

Rivaldo también remarcó que, pese a la histórica rivalidad entre Argentina y Brasil, es necesario reconocer cuando un equipo realiza una actuación de alto nivel.

"Soy brasileño, amo a mi país y siempre estaré apoyando a nuestra selección. La rivalidad es parte del fútbol, pero también sé reconocer y admirar cuando veo un gran partido y un equipo dando todo en el campo", afirmó antes de felicitar a la Albiceleste por el pase a la siguiente ronda.

Rivaldo, campeón del mundo con Brasil en Corea-Japón 2002

Otro de los que sorprendió fue Felipe Melo, uno de los futbolistas brasileños que más cruces protagonizó con jugadores argentinos durante su carrera. A través de un reel publicado en Instagram, el ex volante analizó la histórica remontada y puso el foco en la actitud del equipo de Scaloni.

"Es una Argentina que es un grupo, un equipo, que no se da por vencido en ningún momento. Aunque técnicamente, al inicio del partido, estaban muy mal, no dejaron de competir", sostuvo.

Melo también resaltó la fortaleza mental de Messi luego de haber fallado un penal en el primer tiempo. "Falló el penal y en ningún momento se vino abajo. Me llama la atención que un atleta como él tenga una mentalidad tan fuerte, al punto de fallar otro penal y ser uno de los principales responsables de esta heroica remontada"

El ex Juventus y Palmeiras aprovechó además para enviar un mensaje hacia el fútbol brasileño. "Que nos sirva de ejemplo. Cuando volvamos a tener esas ganas, esa garra y ese poder de competir, volveremos a ser fuertes otra vez", manifestó en una crítica implícita al presente de la selección de su país.

Por último, dejó una frase que rápidamente se viralizó y alimentó el debate sobre el mejor futbolista de todos los tiempos. "Messi es el mayor jugador de todos los tiempos que yo vi jugar al fútbol. Vi a Ronaldo, Neymar, Ronaldinho, Zidane y ninguno fue mejor que él para mí. Ese es Lionel Messi", sentenció.