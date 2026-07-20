Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Cuando desees ver a este Duende, encamínate después de las 12 de la noche al mismo cause del Rio Chujcha, para disfrutar de una noche alucinante y conmovedora. Siempre que desees llamar a Chijchila hacelo con un buen vino, una velita y una buena compañía, o quizá solitario y tal vez de esta manera puedas observar su presencia… y quien lo dice, quizá te acompañe con varias copas.

Los números mágicos de Chujchila Yaco, el Duende del Vino, esta semana son el 248, numero de 3 cifras en el que este Duende pone en esta semana toda su energía.

El número 2: equivale al "Duende del Deseo". El rige sobre la Calma, satisfacción, instintos y la realización. Así como todos aquellos anhelos que provienen del mundo de los sueños y la idealización. También la proyección sobre el futuro y el mundo subconsciente juegan un papel muy importante en este número.

El número 4: equivale al "Duende del Cariño". Sobre este simpático duende, se ciernen los buenos deseos, la ternura, la solidaridad, los recuerdos, el apego fraternal y la amistad. Tenlo muy presente si a la hora de emprender en el azar lo haces por alguien más.

El número 8: equivale al "Duende del Amor". Él sabe que parte de un todo, del origen, del comienzo, aquel que sirvió de base para la creación y que rige el corazón de todas las criaturas del universo, combustible, química, pasión y voluntad, dan al portador de este número esta semana, un principio fundamental.