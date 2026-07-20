Selección: finalmente no habría feriado nacional

Se estima que se desplegará un importante operativo de seguridad a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El dispositivo contará con dos controles de acceso en las inmediaciones del aeropuerto. Uno de ellos estará ubicado en la Autopista Richieri y el segundo en la intersección de las calles Teniente General Morillas y Jorge Newbery.

La delegación volverá al país en el vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas. La aeronave, un Airbus 330-202 con matrícula LV-KAN, partió desde Nueva York a las 7:17 (hora local). Se estima que el avión arribará al país alrededor de las 19:00.

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se habían montado importantes operativos de seguridad preventiva, con más de 1.000 efectivos desplegados en las inmediaciones del Obelisco. Sin embargo, el golpe anímico por la final perdida y el inmediato regreso a los entrenamientos de las principales estrellas dejaron a la Argentina sin caravana y sin un posible feriado.