Selección: finalmente no habría feriado nacional

Messi, De Paul y casi una decena de referentes volaron directamente a Miami y Europa para sumarse a sus clubes. La AFA descartó festejos masivos y el Ejecutivo dejaría sin efecto la medida.
El Gobierno nacional daría marcha atrás con sus planes iniciales y desactivaría la posibilidad de decretar un feriado nacional, luego de confirmarse que la Selección argentina no regresará completa al país y que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) descartó realizar convocatorias multitudinarias.
El avión de la delegación aterrizará este lunes cerca de las 6 de la tarde en la pista de Ezeiza. Sin embargo, la pronunciada ausencia del capitán Lionel Messi y de Rodrigo De Paul alteró el protocolo de recepción que el Poder Ejecutivo pretendía organizar para brindar un homenaje a los futbolistas de la delegación nacional.
Milei había comunicado la medida a través de su cuenta en X pocas horas después de la derrota por 1 a 0 ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. “Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", escribió el jefe de Estado.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que no regresarían todos los jugadores sin precisar nombres: “Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso”.
Se estima que se desplegará un importante operativo de seguridad a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El dispositivo contará con dos controles de acceso en las inmediaciones del aeropuerto. Uno de ellos estará ubicado en la Autopista Richieri y el segundo en la intersección de las calles Teniente General Morillas y Jorge Newbery.
La delegación volverá al país en el vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas. La aeronave, un Airbus 330-202 con matrícula LV-KAN, partió desde Nueva York a las 7:17 (hora local). Se estima que el avión arribará al país alrededor de las 19:00.
En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se habían montado importantes operativos de seguridad preventiva, con más de 1.000 efectivos desplegados en las inmediaciones del Obelisco. Sin embargo, el golpe anímico por la final perdida y el inmediato regreso a los entrenamientos de las principales estrellas dejaron a la Argentina sin caravana y sin un posible feriado.
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