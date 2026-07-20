Cuándo vuelve la Selección Argentina al país tras el Mundial 2026 y por qué el plantel no regresará completo

La delegación aterrizará este lunes por la tarde en Buenos Aires, aunque varios futbolistas viajarán directamente a otros destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar las vacaciones.
La participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 llegó a su fin y este lunes comenzará el regreso al país. Luego de la derrota ante España en la final, una parte de la delegación dejará Nueva York durante la madrugada y tiene previsto arribar a Buenos Aires alrededor de las 17, en un vuelo chárter.
El viaje, sin embargo, no contará con todo el plantel a bordo. Según informó la AFA mediante un anuncio oficial, varios futbolistas partirán desde Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso, mientras que solo una parte de la comitiva volverá a la Argentina junto al cuerpo técnico y miembros del staff.
"Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17", detalla el comunicado.
Aunque la entidad no precisó qué jugadores no regresarán al país, todo indica que varios de los que residen en el exterior volarán directamente hacia sus lugares de residencia. Entre ellos aparecen nombres como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, que viven en Estados Unidos, mientras que quienes actúan en el fútbol argentino serían parte del grupo que llegará a Buenos Aires.
La modalidad del regreso también confirma que no habrá recibimiento multitudinario ni festejos. A diferencia de lo ocurrido tras la consagración en Qatar 2022, el retorno será sin actos oficiales y con una delegación reducida.
En el mismo mensaje, la AFA agradeció el respaldo de los hinchas durante toda la Copa del Mundo y destacó el acompañamiento recibido pese al desenlace de la final.
"Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado".
Además, el comunicado incluyó un mensaje de reconocimiento para los argentinos que acompañaron al equipo durante todo el torneo. La casa madre del fútbol nacional remarcó que el aliento se hizo sentir en cada estadio y agradeció el apoyo tanto en los buenos momentos como en los más difíciles, con la mirada puesta en los desafíos que vendrán para el seleccionado.
comentar