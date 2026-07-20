Cuándo vuelve la Selección Argentina al país tras el Mundial 2026 y por qué el plantel no regresará completo

La modalidad del regreso también confirma que no habrá recibimiento multitudinario ni festejos. A diferencia de lo ocurrido tras la consagración en Qatar 2022, el retorno será sin actos oficiales y con una delegación reducida.

En el mismo mensaje, la AFA agradeció el respaldo de los hinchas durante toda la Copa del Mundo y destacó el acompañamiento recibido pese al desenlace de la final.

"Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado".

Además, el comunicado incluyó un mensaje de reconocimiento para los argentinos que acompañaron al equipo durante todo el torneo. La casa madre del fútbol nacional remarcó que el aliento se hizo sentir en cada estadio y agradeció el apoyo tanto en los buenos momentos como en los más difíciles, con la mirada puesta en los desafíos que vendrán para el seleccionado.