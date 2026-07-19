Pese a la derrota en la final, los argentinos coparon el Obelisco en agradecimiento

Una multitud se reúne en el centro porteño para celebrar el subcampeonato mundial y agradecerle a la Selección Argentina una gran campaña más allá de no alzar el trofeo en Nueva York.

Ni el frío, ni la llovizna ni el dolor por la derrota ante España pudieron apagar el fervor de los hinchas. Apenas terminó la final del Mundial 2026, miles de personas se concentraron en el Obelisco para homenajear a la Selección de Lionel Scaloni, que volvió a llegar hasta el último partido del torneo y se despidió como subcampeona del mundo.