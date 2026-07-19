Pese a la derrota en la final, los argentinos coparon el Obelisco en agradecimiento

Una multitud se reúne en el centro porteño para celebrar el subcampeonato mundial y agradecerle a la Selección Argentina una gran campaña más allá de no alzar el trofeo en Nueva York.
Ni el frío, ni la llovizna ni el dolor por la derrota ante España pudieron apagar el fervor de los hinchas. Apenas terminó la final del Mundial 2026, miles de personas se concentraron en el Obelisco para homenajear a la Selección de Lionel Scaloni, que volvió a llegar hasta el último partido del torneo y se despidió como subcampeona del mundo.
Desde varias horas antes del encuentro ya había fanáticos con camisetas, banderas y bombos en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Tras el pitazo final, lejos de los festejos habituales, el clima fue de emoción y reconocimiento: hubo aplausos, cánticos, banderas gigantes y hasta fuegos artificiales para agradecer la entrega del equipo y despedir a Lionel Messi en lo que podría ser su último Mundial.
En medio de la multitud se escucharon mensajes de orgullo hacia la Scaloneta. "No hay nada que reprocharles, dejaron todo", fue una de las frases que más se repitió entre los hinchas, que destacaron el camino recorrido por el seleccionado durante el torneo y el histórico triunfo frente a Inglaterra en las semifinales.
Mientras la gente seguía llegando al Obelisco, sobre el monumento se proyectaron imágenes del recorrido de la Selección y un enorme "Gracias Scaloneta". El operativo de seguridad contó con cerca de mil efectivos de la Policía de la Ciudad, cortes de tránsito y un puesto médico para acompañar una convocatoria que reunió a miles de personas en pleno centro porteño.
La derrota dejó tristeza, pero también una nueva demostración del vínculo entre la Selección y su gente. Entre abrazos, canciones y banderas celestes y blancas, el Obelisco volvió a convertirse en el escenario donde los argentinos transformaron el dolor en un emotivo reconocimiento para un equipo que volvió a ilusionar a todo un país.
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