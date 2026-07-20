El mensaje de Messi tras la derrota con España: "El dolor es muy grande"

El capitán argentino publicó una reflexión luego de perder la final del Mundial 2026, en el que destacó el esfuerzo del plantel, agradeció a los hinchas y felicitó al nuevo campeón.
Lionel Messi habló por primera vez después de la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 y dejó un mensaje cargado de emoción. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el capitán expresó el dolor por haber quedado a un paso del bicampeonato, aunque también puso en valor el recorrido del equipo durante toda la competencia.
“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, escribió el rosarino al comenzar un texto que rápidamente se volvió viral y acumuló millones de interacciones en redes sociales.
El capitán sostuvo que, pese al golpe de la derrota, con el paso del tiempo podrá valorarse lo conseguido por este plantel, que alcanzó su segunda final consecutiva en una Copa del Mundo bajo la conducción de Lionel Scaloni.
En su publicación, Messi recordó el esfuerzo que hizo la Selección para llegar al partido decisivo al tiempo que resaltó especialmente la capacidad del equipo para superar situaciones adversas y revertir partidos que parecían complicados.
“También me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que, junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo, nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, escribió.
Argentina avanzó con puntaje ideal en la fase de grupos y luego atravesó una exigente fase eliminatoria, con triunfos en tiempo suplementario frente a Cabo Verde, Suiza e Inglaterra, además de una remontada ante Egipto.
Messi también dedicó parte de su mensaje a los hinchas que acompañaron al seleccionado durante todo el torneo, tanto en los estadios como desde distintos puntos del país.
“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”.
Antes de cerrar su publicación, el capitán tuvo un gesto con el rival y felicitó a España por la conquista del Mundial.
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