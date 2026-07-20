El mensaje de Messi tras la derrota con España: "El dolor es muy grande"

“También me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que, junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo, nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, escribió.

Captura de pantalla.

Argentina avanzó con puntaje ideal en la fase de grupos y luego atravesó una exigente fase eliminatoria, con triunfos en tiempo suplementario frente a Cabo Verde, Suiza e Inglaterra, además de una remontada ante Egipto.

El agradecimiento a los hinchas y el reconocimiento a España

Messi también dedicó parte de su mensaje a los hinchas que acompañaron al seleccionado durante todo el torneo, tanto en los estadios como desde distintos puntos del país.

“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”.

Antes de cerrar su publicación, el capitán tuvo un gesto con el rival y felicitó a España por la conquista del Mundial.