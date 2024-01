ARBA detectó en Mar del Plata 120 mil metros cuadrados sin declarar

Gaspar Spiritoso, subdirector de Acciones Territoriales y Servicios de ARBA, explicó que “la labor de fiscalización presencial, que se llevó a cabo en countries y edificios ubicados en zonas selectas de Mar del Plata, nos permitió confirmar maniobras de evasión que habíamos detectado, previamente, a través de los controles por imágenes satelitales”.

Embed En un operativo de fiscalización realizado en el partido de General Pueyrredón, @arba detectó más de 120 mil metros cuadrados construidos que no habían declarado y, en su mayoría, pagaban el tributo Inmobiliario de los inmuebles como si se tratasen de baldíos. pic.twitter.com/hoZVheI8Mu — Cristian Girard (@cristiangirard) January 18, 2024

Edificios, casas y cocheras

Los 120 mil metros cuadrados que no estaban registrados ante el catastro provincial corresponden a 57 edificios en altura, algunos con departamentos residenciales, otros con oficinas y cocheras, y 113 casas —con y sin pileta— pertenecientes a urbanizaciones cerradas, que poseen instalaciones exclusivas, como hostería, club house y cancha de golf. Las viviendas en estos countries tienen un valor de mercado de entre U$S 400.000 y U$S 800.000.

Dentro de los edificios en altura, se destaca el caso de una lujosa torre de 14.000 metros cuadrados, que continuaba declarada por la empresa desarrolladora como un baldío. Este predio forma parte de un importante complejo residencial ubicado frente al mar, que cuenta con departamentos que en el mercado se comercializan por encima de los U$S 335.000.

Al incorporar la torre al catastro, el valor de la partida inmobiliaria se incrementará en $182 millones, y los desarrolladores deberán hacer frente a multas de hasta $25 millones por no cumplir con los deberes formales que les corresponden a los contribuyentes.

“Esta torre sin registrar que detectó ARBA es la tercera de ese sofisticado complejo emplazado en la zona de Playa Chica. En todos los casos, la empresa a cargo del proyecto solo declaró la construcción de los edificios cuando fue intimada por el organismo, lo que muestra claramente un comportamiento especulativo respecto de la cuestión tributaria”, subrayó Spiritoso.

De hecho, la primera torre se registró en 2017, luego de un control catastral de la Agencia de Recaudación. La segunda fue declarada en el verano de 2021, después de la intimación del organismo. Eso se repite ahora con el tercer edificio del complejo.

Spiritoso destacó que “desde ARBA queremos que los desarrolladores paguen sus impuestos de forma justa y equitativa, como lo hacen la mayoría de las y los contribuyentes. Estas maniobras de evasión son inadmisibles, sobre todo por la magnitud de los proyectos y la capacidad contributiva de las empresas. Por eso, vamos a aplicar todas las multas que correspondan, ya sea en edificios o countries”.

En relación con las fiscalizaciones, sostuvo que “si bien desde ARBA ya no realizamos operativos de verano como se hacían en otros años, tenemos planificado intensificar los controles habituales que hacemos en toda la Provincia”.

“Buscamos combatir la evasión fiscal y recuperar recursos que son indispensables para sostener los servicios que brinda el Estado bonaerense y financiar las políticas sociales, en especial en este momento de dificultades provocadas por el ajuste del gobierno nacional”, aseguró Spiritoso.

Sumados a los controles catastrales específicos, que se apoyan en herramientas satelitales y acciones presenciales, para detectar construcciones sin declarar, ARBA prevé otras fiscalizaciones puntuales que apuntan a reducir la evasión en sectores de mayor capacidad contributiva.

Entre ellos, respecto de Ingresos Brutos, se efectuarán operativos en restaurantes y bares, con indicios de presunta evasión, que ofrecen servicios a los segmentos de mayor capacidad económica; y referido a los tributos patrimoniales, se apuntará a las embarcaciones deportivas no registradas o cuyos dueños registran un alto nivel de deuda.