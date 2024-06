Argentina, también con la manteca más cara del mundo

En un nuevo informe de la Consultora Javier Miglino & Asociados se comparó el precio internacional de uno de los productos de consumo más difundidos en todo el mundo, para lo cual se relevaron en el país 1.400 locales entre hipermercados (Carrefour, Coto, La Anónima, WalMart, Disco, Vea, Jumbo, Casino, Cáceres), supermercados chinos y negocios de barrio de 15 provincias.

Para la comparación se consideró la manteca en sus envases de 100 y 200 gramos y se determinó que el valor promedio para el envase pequeño fue de $ 1.800 y para el grande de $ 3.100, tomando en cuenta las cuatro marcas que concentran el 99% del mercado argentino, es decir La Serenísima (66%), Sancor (26%), La Armonía (6%), Vaccalin y otras (2%).

"Tomando el dólar oficial de $881 nos da que un paquete de 100 gramos cuesta US 2,05 y el de 200 gramos US 3,52; bastante lejos de los US 2,15 y 1,10 de Francia; US 2,10 y 1,05 de España; US 2,20 y 1,20 de Estados Unidos e incluso de los US 2,80 y 1,40 de Japón y US 2,70 y 1,35 de Mónaco", precisó el informe.

"La guerra de supermercados vs. la gente goza de buena salud, esta vez con la manteca. Para dar una idea, el paquete de manteca de 200 gramos que consumen la mayoría de los franceses, en el país que más consume manteca en el mundo, cuesta en su supermercado insignia que tiene fuerte presencia en Argentina, US 2,15. Muy lejos de los US 3,52 de la Argentina", señaló Javier Miglino.

Según el abogado, "los negocios de la Argentina venden el producto más caro del mundo, con valores que nos sorprende como el que alcanza la manteca de La Serenísima ($ 3.100), que equivale a 3,52 dólares, exactamente el doble de lo que cuesta en México".

Con 4 kilos por habitante y por año la Argentina se ubica en tercer lugar en el ranking de los 6 países que más manteca consumen, por debajo de Francia (10 kilos por habitante) y Alemania (8 kilos) y por encima de Países Bajos (3 Kilos) y Bélgica (2,8 kilos).

Según el ranking elaborado por la consultora, la manteca argentina es la número uno en cuanto a precio al alcanzar en el envase de 200 gramos un valor de $ 3.100/US 3.52 y en el de 100 gramos un valor de $ 1.800/US 2,05 (dólar oficial $881 según cotización del 31 de mayo de 2024).

Le siguen: Japón 200 gramos (US 2,80) y 100 gramos (US 1,40); Mónaco US 2,70 y US1,35, respectivamente; Italia US 2,40/US 1,25; Estados Unidos US 2,20/US 1,20; Francia US 2,15/US 1,10; España US 2,10/US 1,05; Brasil US 2,00/US 1,10 y México US 1,70/US 0,90.

"En todos los casos se ha tomado un tipo de manteca de valor promedio entre los más caros y los más baratos en 15 provincias de la Argentina y en los mismos comercios que son auditados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)", aclaró la entidad. "Una vez más tenemos el valor del producto más caro en el mundo, en este caso la manteca que cuesta más caro en Neuquén, Misiones, Buenos Aires o Córdoba que en Madrid, París, Nueva York, Tokio o incluso en Mónaco", indicó.

"Como siempre, recomendamos comprar lo justo porque simplemente nos están cobrando de más", aconsejó Miglino.